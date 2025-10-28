One Piece: chi è il personaggio più forte di Elbaf?

Cosa è realmente accaduto nell’incidente di God Valley? Finalmente One Piece si sta avvicinando sempre di più a rivelare la tanto attesa risposta da parte dei fan. Tutto è iniziato con il capitolo 957, pubblicato circa sei anni fa, anticipando quello che nessuno avrebbe potuto immaginare sarebbe poi rivelato cruciale per l’intera storia. Il Governo Mondiale ha sempre cercato in tutti i modi di tenere nascosta la verità su God Valley, in quanto responsabile di vere e proprie atrocità commesse nei confronti di popoli innocenti. Dunque la colpa è stata attribuita a Rocks D. Xebec, che si trovava sull’isola solo per salvare la moglie e il figlio di due anni, Marshall D. Teach.

Il tragico incidente di 38 anni fa non solo ha causato la morte di innumerevoli persone innocenti, ma è anche il luogo in cui Xebec ha trovato la sua fine. Inoltre, per qualche misteriosa ragione, l’intera isola è stata cancellata dalla mappa e il mondo alla fine ha dimenticato quel giorno fatidico. Tuttavia, l’arco di Elbaf di One Piece fa luce sull’incidente, rivelando il vero motivo per cui i Pirati Rocks e Roger erano lì. Inoltre, un’altra potente entità era presente sull’isola, terrorizzando chiunque si trovasse nei paraggi.

Si tratta di Im, considerato ampiamente come l’antagonista finale della serie, e nell’ultimo capitolo si rivela tanto potente quanto i fan si aspettavano. Molto del misterioso sovrano è attualmente sconosciuto, ma terrorizza con i suoi poteri demoniaci che gli permettono di seminare il caos in qualsiasi parte del mondo senza mai lasciare il Castello di Pangea. I lettori ricorderanno che Im ha già preso possesso del corpo di Gunko a Elbaf e ha trasformato diversi Giganti in pericolosi burattini, anticipando quanto possa essere potente.

I veri poteri di questo personaggio emergono con chiarezza durante l’Incidente di God Valley, dove il sovrano prendere il controllo di Saint Jaygarcia Saturn per affrontare alcuni dei personaggi più potenti come Rocks D. Xebec, Gol D. Roger, Edward Newgate e Garp. Nonostante questi pirati leggendari avessero unito le forze, Im era praticamente intoccabile. La situazione peggiora quando Im riesce a prendere il controllo del corpo di Xebec, preso di mira perché discendente di Davy Jones. Per queste ragioni si può dire che il personaggio più potente che One Piece ha mostrato con l’arco di Elbaf sia proprio Im.