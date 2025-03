One Piece: il manga potrebbe ricreare uno scontro iconico di Skypea?

Contro ogni previsione, l’ultimo capitolo di One Piece rivela che Loki è stato finalmente liberato dalle catene e sembra che l’inferno stia per scatenarsi su Elbaf. Nonostante la serenità incrollabile di Rufy, i veri motivi e le alleanze di Loki devono ancora essere decisi e, se si rivelasse il malvagio imbroglione come tutti lo hanno descritto, uno scontro tra Rufy e Loki potrebbe essere quasi inevitabile. E, a seconda delle abilità di Loki, questo scontro potrebbe non andare come previsto dai fan, ricreando invece un iconico combattimento di Skypiea.

Il capitolo 1141 di One Piece rivela che il nome del martello di Loki è Ragnir. Considerando quanto Elbaf e i Giganti traggano ispirazione da vari aspetti della mitologia norrena, è più che probabile che il martello di Loki sia ispirato a Mjölnir, il leggendario martello usato da Thor, il dio del fulmine e del tuono. In effetti, il nome del martello di Loki, Ragnir, potrebbe in realtà essere una combinazione delle parole Mjölnir e Ragnarök, che descrive il giorno del giudizio nella mitologia norrena. Quindi, il martello di Loki potrebbe suggerire i poteri del tuono o fulmine, preparando il terreno per l’arco di Elbaf per ricreare l’esilarante battaglia tra Enel e Rufy su Skypiea.

Attualmente le abilità di Loki sono ancora in gran parte un mistero. È implicito che possa possedere il misterioso frutto del diavolo leggendario tramandato tra la linea reale di Elbaf, ma al momento non ci sono informazioni a tal proposito. La teoria più popolare sul frutto del diavolo di Loki è che potrebbe essere un tipo Zoan basato sul lupo. Questa teoria deriva dall’introduzione di Loki, poiché l’immagine di lui legato da catene ricordava fortemente il mitico lupo Fenris, la cui liberazione si dice preannunci l’inizio del Ragnarök.

Per di più il capitolo 1140 di One Piece rivela anche opportunamente che il fulmine sia una delle più grandi debolezze di Elbaf insieme al fuoco. E il fatto che Loki abbia abilità basate sul fulmine spiegherebbe perfettamente perché i Giganti sono così ansiosi di tenerlo imprigionato, con Hajrudin pronto persino a rischiare la vita per impedire che Loki venga liberato.

Se Loki avesse abilità legate al fulmine, poiché la serie potrebbe essenzialmente ricreare il combattimento di Rufy contro Enel a Skypiea.

Il combattimento ha dato vita a molti meme iconici ed è pieno di momenti memorabili, come la reazione esilarante di Enel al fatto che Rufy non fosse influenzato dai fulmini semplicemente perché era fatto di gomma.

Fonte – Comicbook