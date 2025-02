One Piece: il manga ha introdotto un nuovo traditore di Marijoa?

L’arco narrativo di Elbaf di One Piece ha introdotto per la prima volta alcuni membri dei Cavalieri Divini, anticipando ai lettori una saga finale sempre più avvincente. Nel capitolo 1134, Gunko e Shamrock arrivano a Elbaf usando un Cerchio d’evocazione con l’obiettivo di reclutare Loki come membro dei Cavalieri Divini. Tuttavia, Loki che odia i Draghi Celesti, coglie l’occasione per prendere in giro sia Gunko che Shamrock prima di rifiutare la loro offerta. Di conseguenza Gunko tortura Loki per convincerlo ad accettare, ma la sua decisione non cambia affatto. Si scopre poco dopo che Shamrock progetta di abbattere Elbaf.

Nonostante sia la nazione più forte del mondo, Elbaf non è associata al Governo Mondiale. La terra dei Giganti è un regno pacifico isolato dal resto del mondo. Tuttavia, l’arrivo dei Cavalieri ha confermato che l’isola si sarebbe presto trasformata in un campo di battaglia. Dopo il rifiuto di Loki, Shamrock progetta di catturare i bambini di Elbaf. Tuttavia, il suo vero piano sembra essere molto più subdolo di quanto lasci trapelare. E il manga potrebbe aver lanciato un indizio secondo il quale Gunko potrebbe essere un traditore che vive nella Terra Santa di Marijoa.

Un fan di One Piece lancia questa teoria dopo aver notato che Gunko indossa degli occhiali protettivi sopra il cappello. Come sanno i fan, è molto comune tra diversi membri dell’Esercito Rivoluzionario. Tra questi ci sono Koala, Sabo, Morley, Belo Betty e Lindbergh. Inoltre, quando Gunko viene presentata, il suo nome dice solo “Gunko”. In seguito, il manga ha rivelato i cognomi di tutti gli altri tre Cavalieri introdotti in questo arco narrativo. Ciò è particolarmente singolare considerando che il suo nome completo non viene rivelato come gli altri. Sebbene al momento sia solo una speculazione, questo si allineerebbe facilmente anche con gli schemi di denominazione altrettanto semplici dell’Esercito Rivoluzionario in One Piece.

Ogni Cavaliere Divino dovrebbe essere un Nobile Mondiale. Il reclutamento di Loki è un’eccezione e non c’è garanzia che non sia mai successo prima. Tuttavia, Gunko, originariamente proveniente dall’Esercito Rivoluzionario e che ha tradito il suo popolo, non sarebbe così sorprendente. Come ha dimostrato, Gunko è eccezionalmente forte e la sua abilità del frutto del diavolo ha elevate capacità offensive. Un altro dettaglio è come sia molto più arrogante degli altri Cavalieri o Draghi Celesti. Inoltre, non dimentica di menzionare quanto sia fortunato Loki ad aver ottenuto un posto tra gli dei.

Eiichiro Oda spesso include traditori nella storia per rendere le cose più piccanti. Infatti l’arco narrativo di Egghead ha svelato che York, uno dei satelliti di Vegapunk, aveva tradito tutti nella speranza di diventare un drago celeste.

Fonte – Comicbook