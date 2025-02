One Piece: il manga esplora la verità sui tre mondi

Il manga di One Piece sta navigando nell’attesissimo arco narrativo di Elbaf della Saga Finale. Dopo oltre vent’anni di preparazione, la storia sta finalmente prendendo forma mentre ci avviciniamo alla verità dietro il mondo. Nico Robin, l’archeologa dell’equipaggio, è la chiave per svelare questa verità poiché è l’unica in grado di leggere una lingua antica.

Elbaf, una delle nazioni più antiche del mondo è ricca di misteri. La storia del paese risale addirittura a prima del Secolo del Grande Vuoto. Nel capitolo 1136 di One Piece, Jarul, l’eroe dei giganti, rivela di avere un antico testo, Harley, che contiene diversi fatti storici. Tuttavia, poiché nessuno sa leggere la lingua, ci sono state diverse interpretazioni di Nika, il Dio del Sole. Alcuni credono che Nika sia un sovrano, un dio della distruzione, un dio della liberazione o un dio della risata. Indipendentemente da ciò in cui credono, una cosa è certa: Nika appare solo quando il mondo sta per subire un cambiamento importante.

Nel capitolo 1136, Jarul rivela che il mondo è stato distrutto due volte. Ogni volta che appare Nika, il mondo subisce un cambiamento importante, finendo a pezzi. È ragionevole supporre che Rufy sia il terzo Nika. Nel capitolo 1138, Robin traduce il testo di Harley mentre Franky visita una grotta con Ripley. La grotta ha dei murales incisi, che rivelano i principali eventi della storia. Franky è stupito da come tutte le razze abbiano unito le forze per un unico obiettivo. Secondo il testo, il primo mondo fu avvolto dal fuoco.

L’umanità divenne avida e toccò il sole, il che portò alla loro distruzione. Le preghiere degli schiavi furono esaudite quando apparve il Dio del Sole. Tuttavia, il Dio della Terra si infuriò e portò il mondo nel caos con il suo serpente di fuoco infernale. Il secondo mondo, ritenuto essere il Secolo del Vuoto, l’era in cui visse Joyboy, fu distrutto affondando. Si credeva che il sole diffondesse i fuochi della guerra, portando i Giganti a supporre che Nika fosse un distruttore. Il terzo mondo, ritenuto essere l’era attuale, è dove “loro” si incontreranno. Supponendo che uno di loro sia Rufy, l’altro potrebbe essere Im.

Secondo il testo, il Dio del Sole guiderà il mondo fino alla fine e porterà un nuovo mattino. Questo è un altro richiamo alla profezia dell’Isola degli Uomini-Pesce, dove Rufy dovrebbe distruggere l’isola nel prossimo futuro. C’è anche un accenno a una promessa, probabilmente quella che Joyboy ha fatto a Poseidon nel Secolo del Grande Vuto, che sarà mantenuta da Rufy in questa era. Andando avanti, l’arco svelerà di più sulla storia e su cosa è successo in passato.

