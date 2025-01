One Piece: l’arco di Elbaf è un richiamo all’Isola degli Uomini Pesce?

La Saga Finale in One Piece si addentra più a fondo nei misteri che circondano il mondo. Tra i tanti misteri, quello di Nika è qualcosa che ha sempre incuriosito i fan. Secondo la leggenda, il Dio del Sole, Nika, è un simbolo di libertà, un guerriero mitico che ha liberato gli antichi schiavi. La sua leggenda è stata tramandata tra i Bucanieri e ci Giganti. Tuttavia, con i Bucanieri in via di estinzione, i Giganti portano avanti l’eredità di Nika ancora oggi. Poiché la Terra dei Giganti è così ricca di cultura e strettamente legata a Nika, i fan si aspettavano di scoprire di più sulla misteriosa entità.

Dopo lo scontro con la Marina e gli Astri di Saggezza a Egghead, l’equipaggio arriva a Elbaf per iniziare un nuovo percorso. Poiché Elbaf non è affiliata al Governo Mondiale, hanno accolto calorosamente l’equipaggio e li hanno accompagnati in giro. Il paese sta celebrando il loro arrivo ignaro della minaccia che li attende. Mentre il banchetto continua, Jarul e gli altri giganti esplorano la tradizione di Nika. Tuttavia, un piccolo dettaglio ci riporta alla profezia raccontata nell’arco dell’Isola degli uomini-pesce.

L’ultimo capitolo 1136 di One Piece mostra i giganti che discutono tra loro per avere diverse interpretazioni di Nika. Road dice che Nika era un sovrano, mentre altri lo chiamano il dio della liberazione, della risata o della distruzione. Ogni significato varia in qualche modo, ma chiamare Nika un distruttore è senza precedenti. La storia ha sempre rappresentato il Dio del Sole come la fonte di speranza tra le persone che soffrono per ingiustizia e oppressione. La tradizione di Nika è menzionata nell’antico testo noto come Harley.

Poiché il testo è così antico e scritto in una lingua che non possono leggere, ci sono molte versioni della leggenda di Nika. Non sarebbe sorprendente se il testo fosse inciso in un Poneglyph. Tuttavia, paragonare Nika a un distruttore potrebbe essere collegato alla profezia predetta da Madam Shyarly. Vede l’Isola degli Uomini-Pesce in rovina e Rufy in piedi al centro delle fiamme con un’espressione raccapricciante.

Shyarly determina che Rufy causerà la distruzione della loro patria. Nessuno sa come vede il futuro, ma nessuna delle sue previsioni si rivelata sbagliata finora. Quindi, è giusto supporre che questo tragico futuro possa avverarsi. Ad esempio aveva ragione sulla morte di Barbabianca.

Nonostante la profezia, gli abitanti dell’isola degli Uomini Pesce scelgono di credere in Rufy come loro salvatore. È chiaro che ogni interpretazione di Nika ha un suo significato. La Grande Guerra porterà distruzione al mondo, e persino l’isola degli uomini pesce non sarà risparmiata. Come ha detto Jarul nell’ultimo capitolo, Nika appare solo quando il mondo sta per subire un cambiamento importante. Se c’è una guerra, ci sarà distruzione. Come il Nika di questa era, Rufy sarà al centro del caos e potrebbe finire per adempiere alla profezia come teme Shyarly.

Fonte – Comicbook