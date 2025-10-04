One Piece: il manga chiarisce la discendenza di Gunko

La Saga Finale del manga di One Piece ha introdotto nuovi personaggi pericolosi, come i Cinque Astri di Saggezza e i loro poteri devastanti nell’arco di Egghead e i Cavalieri Divini nell’arco di Elbaf.

I primi membri presentati di questo gruppo d’élite sono Shamrock, Gunko, Sommers e Killingham.

Tra tutti, tuttavia, Gunko è senza dubbio il personaggio più intrigante al punto da diventare argomento di discussione tra i fan di One Piece.

Circolano molte teorie intorno a Gunko a causa dei suoi poteri peculiari, del suo aspetto, del simbolismo legato al suo nome e del suo misterioso legame con Brook.

Uno dei primi dettagli che ha catturato subito l’attenzione dei fan è l’assenza dell’epiteto “Saint” nel suo nome, che indica l’appartenenza a una Famiglia Nobile Mondiale.

Questo ha portato molti a dubitare che fosse davvero un Drago Celeste e l’ultimo capitolo di One Piece ha finalmente svelato la discendenza di Gunko.

Il capitolo 1160 di One Piece mostra nuovamente Gunko durante il fashback di God Valley e viene ripresentata come Saint Gunko della Famiglia Manmayer.

In questo modo ogni dubbio legato alla discendenza di questo personaggio è stato chiarito.

Infatti quando ha debuttato per la prima volta, il capitolo 1137 di One Piece riportava solo “Gunko” con il nome del suo frutto del diavolo, a differenza dell’introduzione di Shamrock che specificava la sua esatta posizione nei Cavalieri Divini e la sua discendenza dalla Famiglia Figarland.

Il box introduttivo di Gunko è stato dunque corretto nel Volume 112, uscito in Giappone il 4 luglio 2025.

Se da un lato questo aggiornamento chiarisce definitivamente questa vicenda, dall’altro ce ne sono ancora alcune in sospeso, come ad esempio la misteriosa relazione tra Gunko e Brook.

Attualmente il manga di One Piece attraverserà un altro periodo di pausa inaspettato dovuto a dei problemi di salute di Eiichiro Oda.

Il mangaka si era fermato di recente per risolvere un problema agli occhi, e i fan sperano sempre che il mangaka possa tornare al più presto in salute.