One Piece: il manga anticipa il vero potere dei Cavalieri Divini

Dopo la grandiosa avventura su Egghead e lo scontro con i Cinque Astri, sembrava che qualsiasi antagonista in One Piece da quel momento in poi sarebbe stato solo un gradino più in basso. Detto questo, per quanto grandioso sia stato l’arco narrativo di Egghead, quello di Elbaf sta già dando il meglio di sé con nuovi, altrettanto entusiasmanti avversari per Rufy e la Ciurma di Cappello di Paglia: i Cavalieri Divini, una guardia d’élite al servizio dei Nobili Mondiali che ha finalmente fatto il suo debutto con quattro nuovi membri. Sebbene i Cavalieri Divini siano di rango inferiore ai Cinque Astri sia in termini di status che di poteri, l’ultimo capitolo di One Piece suggerisce che potrebbero essere comunque molto più forti di quanto sembrino.

Nel capitolo 1146 di One Piece, Gunko mostra la stessa capacità di rigenerarsi dei Cinque Astri, con la stessa onomatopea crepitante di quando San Nusjuro è stato visto rigenerarsi nel capitolo 1120. Nel capitolo, Gunko viene colpita da una delle stelle esplosive di Usop, che le spazza via l’intera metà superiore del torso e la testa; tuttavia, Gunko si riprende senza battere ciglio dall’attacco e si rigenera quasi istantaneamente, proprio come i Cinque Anziani. Sebbene Gunko sia l’unico ad aver mostrato questa capacità finora, è molto probabile che anche gli altri Cavalieri Sacri possiedano simili capacità rigenerative e questo potrebbe rivelarsi molto problematico per i Giganti e la Ciurma di Cappello di Paglia in futuro.

Finora, a parte il loro rango, l’unica differenza tra i Cavalieri Divini e i Cinque Astri è che questi ultimi hanno dimostrato di essere immortali, oltre a possedere rigenerazione e trasformazioni demoniache. Sebbene i Cavalieri Divini possiedano anche abilità piuttosto temibili con i frutti del diavolo, si può affermare con certezza che né le abilità di Shamrock, Gunko, Killingham né quelle di Sommers possono rivaleggiare con le terrificanti trasformazioni dei Cinque Anziani, il che li pone un gradino più in basso e rende la loro sconfitta da parte dei Giganti e della Ciurma di Cappello di Paglia almeno in parte possibile.

Tuttavia, la possibilità che tutti i Cavalieri Sacri possiedano lo stesso livello di rigenerazione dei Cinque Anziani cambia certamente tutto, rendendo i Cavalieri Sacri infinitamente più difficili da battere. Non è ancora chiaro se i Cavalieri Sacri siano anche immortali o non invecchiati come i Cinque Anziani, anche se, considerando che Shanks e Shamrock sono gemelli e sembrano avere ancora la stessa età, potrebbe non essere così. Questa distinzione ha senso poiché riserverebbe l’immortalità solo a coloro che raggiungono il rango dei Cinque Anziani, il che è comprensibilmente necessario affinché il Governo Mondiale mantenga l’equilibrio.