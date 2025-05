One Piece – Fan Letter: Nami incontrerà davvero la sua ammiratrice

Un’illustrazione ufficiale di Eiichiro Oda riunirà finalmente Nami e la giovane protagonista dello special Fan Letter.

Tra i progetti più apprezzati per i 25 anni della serie, spicca senza dubbio Fan Letter, episodio speciale diretto da Megumi Ishitani e basato sul romanzo “Straw Hat Stories” di Tomohito Osaki. Lo special ha conquistato il pubblico raccontando, attraverso gli occhi di personaggi comuni, quanto i membri della ciurma di Cappello di Paglia abbiano influenzato il mondo.

Protagonista della storia è una bambina dell’Arcipelago Sabaody che idolatra Nami. Pur non conoscendo il suo nome, il pubblico ha subito empatizzato con lei: la sua determinazione nel voler incontrare la sua eroina dopo averle scritto una lettera, rappresenta simbolicamente l’affetto che milioni di fan reali provano per i personaggi della serie. Tuttavia, nell’episodio la piccola riesce solamente a intravedere Nami, lasciando molti con il desiderio di ammirare quel momento realizzarsi davvero.

Secondo quanto riportato su X, da un profilo noto per le sue anticipazioni attendibili sull’Universo di One Piece, l’incontro tanto atteso tra la bambina e Nami verrà finalmente illustrato da Eiichiro Oda in una speciale tavola crossover. Il disegno sarà incluso nel Fan Letter Guidebook, in uscita il 4 giugno 2025, che conterrà anche una versione estesa della storia originale scritta da Momoko Toyoda.

All’interno del volume troveranno spazio anche le illustrazioni di A. Izumi, artista già noto per The Promised Neverland. Il progetto non è canonico ma rappresenta un emozionante “what if” per i fan. Fan Letter si è distinto per la sensibilità narrativa e l’estetica curata, offrendo una visione emozionante dell’impatto dei protagonisti su chi li osserva da lontano.

Questo nuovo contenuto ufficiale regala una conclusione ideale a una delle storie secondarie più importanti e amate degli ultimi tempi. Voi cosa ne pensate?