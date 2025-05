One Piece fa la storia con un nuovo Guinness World Record

One Piece è una delle serie shonen più famose, amate e seguite in tutto il mondo. E nonostante il manga e l’anime siano in corso da oltre venti anni, i Cappelli di Paglia continuano a batture ogni sorta di record. Ed è proprio quello che è accaduto recentemente, visto che One Piece battuto un altro Guinness World Record proprio in preparazione della seconda stagione del live-action firmata Netflix.

Infatti gli attori principali del live-action di One Piece, Mackenyu, Emily Rudd e Jacob Romero che interpretano rispettivamente Roronoa Zoro, Nami e Usop hanno recentemente preso parte all’Osaka Anime Expo. In questa occasione hanno cercato, riuscendoci, di battere il Guinness World Record riguardante il numero di persone in cosplay presenti in un unico posto. E i fan non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di entrare ancora una volta nella storia, contribuendo a rendere tutto questo possibile.

Per la serie di Eiichiro Oda si tratta del quarto Guinness World Record conquistato e One Piece è uno dei pochi franchise ad esserci mai riuscito. One Piece aveva già battuto il Guinness World Record per il maggior numero di DVD pubblicati di una serie animata, mentre il manga ha battuto due volte il record per il maggior numero di copie vendute di un’opera realizzata da un singolo mangaka.

Ora che questi record coinvolgono anche la serie live-action di One Piece, è chiaro che non saranno gli unici Guinness World Record che il franchise potrebbe battere in futuro. A tal proposito ricordiamo che la seconda stagione del live-action attualmente non ha ancora una data di uscita, ma recentemente abbiamo riportato che Netflix condividerà un nuovo aggiornamento in occasione dell’evento Tudum in programma a fine maggio. Non si conosce ancora che tipo di aggiornamento sarà rilasciato, ma ci sono ancora molti interrogativi su cosa aspettarsi dai nuovi episodi.

Netflix sembrava aver lasciato intendere che non avrebbe rilasciato la seconda stagione di One Piece prima del 2025, nonostante la produzione si sia conclusa all’inizio di quest’anno. Per questo tutti i fan dovranno prepararsi a una potenziale attesa più lunga del previsto.