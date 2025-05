One Piece: Netflix pronto a un grande annuncio sul live-action

Netflix ha raggiunto un importante traguardo l’anno scorso con il primo live-action di One Piece e sicuramente punterà a ripetersi, con la seconda stagione di One Piece. Con i Pirati di Cappello di Paglia pronti a raggiungere importanti location anime come Drum Island, Loguetown, Whiskey Peak e Little Garden nella prossima stagione, Netflix si prepara a svelare a breve importanti novità sulla prossima stagione del live-action che vedrà il debutto di personaggi come Tony Tony Chopper e Nico Robin.

Questi aggiornamenti saranno rilasciati in occasione dell’evento Tudum di Netflix, che si terrà il 31 maggio. Quindi non mancheranno importanti rivelazioni sulla seconda stagione di One Piece. Ricordiamo che lo showrunner Matt Owens ha rivelato molto durante la Netflix Geeked Week dello scorso anno, e probabilmente l’evento Tudum potrebbe rivelare una data di uscita, al momento sconosciuta, o un primo sguardo al tanto atteso Tony Tony Chopper.

In una recente intervista, Joe Manganiello ha parlato del ruolo del leader della Baroqueworks, Crocodile, e di come Eiichiro Oda lo abbia aiutato ad affrontare il villain di One Piece dicendo che ci sono cose che non spiegate sul personaggio né nel manga né nell’anime. Quindi ha avuto l’opportunità di parlare con Oda delle sue riflessioni sull’origine della sua cicatrice o su come abbia perso il braccio in seguito sostituito dall’uncino. Questo suo impegno vuole anche rendere omaggio a tutti i fan attraverso l’interpretazione di uno dei personaggi più iconici della serie.

Attualmente ricordiamo che gli attori con i rispettivi personaggi confermati sono i seguenti: