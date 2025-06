One Piece: Eiichiro Oda rende omaggio ai Giganti di Little Garden

Il manga di One Piece prosegue con gli eventi dell’arco di Elbaf, isola che Rufy e la sua ciurma hanno raggiunto dopo la caotica battaglia a Egghead contro l’Ammiraglio Kizaru e i Cinque Astri di Saggezza. Fin dal loro arrivo su Elbaf, pur essendo pirati sono stati accolti calorosamente dai Giganti, in quanto l’isola non è affiliata al Governo Mondiale. Tuttavia, la situazione ha preso rapidamente un brutta piega e ora la Ciurma di Cappello di Paglia si ritrova ad affrontare alcuni dei combattenti più potenti del mondo. I Cavalieri Divini hanno poteri inimmaginabili, grazie allo zampino di Im, il misterioso sovrano del mondo.

Lo scontro si farà sempre più intenso, ma Oda non manca di pubblicare splendide illustrazioni a colori. Quella più recente è presente nel capitolo 1149 e vede Nami gestire un maid café. Sebbene non tutti i membri di Cappello di Paglia siano presenti nella copertina, Oda ha deciso di includere Bonney e Lilith. Tuttavia, Oda inizialmente voleva ricreare una speciale doppia pagina a colori di Little Garden.

Come si può vedere dal video condiviso dall’account ufficiale di One Piece, il time-lapse mostra il processo di creazione della doppia pagina in questione, e si nota chiaramente che Oda inizialmente aveva pianificato di ricreare la doppia pagina del capitolo 117. Probabilmente il mangaka voleva realizzare un’illustrazione con Elbaf come sfondo e i membri della ciurma di Rufy in posizioni casuali. In seguito ha deciso di aggiungere anche Jarul, ma alla fine ha optato per la bozza a colori del Maid Cafe.

L’arco narrativo di Little Garden è tra i più amati dai fan perché i Pirati di Cappello di Paglia incontrano Dorry e Brogy, due Giganti guerrieri che si scontrano da cento anni e il loro coraggio e valore impressionano profondamente la ciurma, soprattutto Rufy e Usopp.

Questo incontro ha anticipato l’arrivo della ciurma dei Cappelli di Paglia sull’isola di Elbaf, che Dorry e Brogy descrivevano come un luogo abitato da tanti guerrieri come loro. Rufy e Usop sono sempre stati affascinati dall’idea di andarci, e il loro sogno, alla fine, si è avverato. La ciurma si riunisce con Dorry e Brogy nell’arco di Egghead e insieme riescono a fuggire dall’isola per poi dirigersi verso Elbaf. Al momento i protagonisti sono impegnati ad affrontare i Cavalieri Divini ma difficilmente Rufy e la sua ciurma potrà godere del supporto di Dorry e Brogy in battaglia.