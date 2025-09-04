One Piece – ecco quando ritorna l’anime doppiato in italiano [DATA]

La serie anime di One Piece, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda, sta per fare il suo ritorno anche nel piccolo schermo italiano con i nuovi episodi doppiati. Il ritorno è atteso per il 15 settembre 2025 in prima serata.

Gli episodi andranno in onda settimanalmente a partire dalle 21:20 su Mediaset Italia 2 e narreranno parte della storia dell’arco narrativo di Whole Cake Island.

L’ultimo episodio (numero 889) andato in onda nel nostro Paese risale al luglio 2025.

L’arco narrativo di Whole Cake Island racconta il tentativo di Monkey D. Rufy e della ciurma di salvare Sanji, costretto a un matrimonio combinato con Charlotte Pudding, figlia dell’Imperatrice Big Mom. Tra intrighi familiari, tradimenti e battaglie spettacolari, la ciurma affronta gli sgherri dell’imperatrice per liberare il giovane cuoco e fuggire dall’isola infestata. La storia approfondisce anche il passato e i conflitti personali di Sanji all’interno della sua regale famiglia.

Scritto e illustrato da Eiichiro Oda, è pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) a partire dal 1997. In Italia la serie manga è edita da Star Comics.

Nel nostro Paese, i capitoli più recenti sono accessibili contemporaneamente alla pubblicazione giapponese tramite Manga PLUS.

Il manga ha ispirato un anime prodotto da Toei Animation, in onda senza interruzioni dal 1999. Attualmente l’anime sta adattando gli eventi dell’arco narrativo di Egghead. In Italia, i diritti di trasmissione appartengono a Mediaset, mentre la saga di Egghead è disponibile anche su Prime Video e Netflix.

La serie è inoltre fruibile legalmente con sottotitoli in italiano e un account premium tramite la piattaforma Crunchyroll.

Oltre all’anime, il franchise ha dato vita a videogiochi, merchandising, spin-off, film animati e a una serie live-action prodotta da Netflix, uscita il 31 agosto 2023. Una seconda stagione è attualmente in fase di realizzazione e uscirà il prossimo anno.