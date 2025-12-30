One Piece: dopo 26 anni e 1155 episodi si chiude la prima stagione

Con la fine dell’arco di Egghead si chiude davvero un capitolo enorme della storia di One Piece. Dopo ventisei anni e più di mille episodi, l’anime saluta la sua classica uscita settimanale. È una di quelle notizie che ti fanno fermare un attimo a pensarci, soprattutto se sei cresciuto aspettando ogni settimana un nuovo episodio con Luffy e la sua ciurma. Non è solo una pausa: è l’inizio di qualcosa di diverso.

Il primo episodio andò in onda in Giappone il 20 ottobre 1999, e da lì One Piece non ha praticamente mai smesso di accompagnarci. Settimana dopo settimana, anno dopo anno, è diventato una presenza fissa, capace di unire fan di età completamente diverse sotto la stessa bandiera pirata. Con l’episodio che chiude Egghead, però, la serie entra ufficialmente in pausa e lo farà fino al 5 aprile, data in cui partirà la nuova programmazione con l’inizio dell’attesissimo Elbaph Arc.

La vera svolta riguarda il modo in cui One Piece verrà pubblicato da ora in poi. Niente più uscita continua: l’anime passa a un formato stagionale vero e proprio, con stagioni da 26 episodi all’anno. L’idea è quella di prendersi più tempo, curare meglio ogni episodio e alzare l’asticella della qualità. Anche se sulla carta gli episodi saranno meno, considerando le pause degli ultimi anni il ritmo non sarà poi così lontano da quello a cui eravamo abituati.

Per molti fan questa svolta è un mix di emozioni contrastanti. Da un lato c’è la nostalgia per un’era che si chiude, quella delle domeniche scandite da un nuovo episodio. Dall’altro c’è la curiosità di vedere cosa potrà offrire One Piece con tempi di produzione più distesi, animazioni più curate e una gestione narrativa più ordinata, soprattutto in vista di archi narrativi sempre più importanti.

Elbaph rappresenta un momento chiave nella storia, uno di quegli archi attesi da anni e carichi di aspettative. Affrontarlo con un formato stagionale potrebbe essere la scelta giusta per valorizzarlo al massimo. One Piece tornerà dunque in una veste diversa, ma con lo stesso spirito di sempre. Dopo 26 anni, il viaggio continua, semplicemente a un nuovo ritmo.