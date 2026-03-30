One Piece: confermati nuovi dettagli sul ritorno dell’anime

La serie televisiva di One Piece ha travolto emotivamente tutti i fan con l’arco narrativo dell’Incidente di Egghead, seguito da una pausa di tre mesi. La serie, iniziata nel 1999, ha sempre avuto una cadenza settimanale e la frequenza degli episodi ha influito sul ritmo e soprattutto sulla qualità dell’adattamento ma già dalla saga di Wano, il livello qualitativo è aumentato. Tuttavia, per la prima volta in quasi 27 anni, One Piece tornerà con un formato stagionale, rilasciando 26 episodi all’anno. L’anime è pronto per il suo ritorno con l’attesissimo arco narrativo di Elbaf, parte della saga finale. Crunchyroll ha già confermato l’uscita il 5 aprile, ma non ha ancora annunciato l’orario di streaming.

D’altra parte, l’account ufficiale X di Netflix Anime conferma che la serie sarà disponibile sulla piattaforma a partire dall’11 aprile. Ciò significa che la piattaforma aggiungerà i nuovi episodi al suo catalogo solo dopo una settimana dalla loro uscita. Questo è esattamente lo stesso programma adottato durante l’arco di Egghead. Inoltre, Crunchyroll sta aggiungendo gradualmente altri episodi in piccole parti.

Durante il viaggio verso il Regno di Alabasta, i Pirati di Cappello di Paglia sono stati costretti a fare una breve sosta a Little Garden. Lì hanno incontrato un duo di giganti, Dorry e Brogy, che combattono da oltre un secolo. Hanno parlato della loro terra natale, Elbaf, piena di fieri guerrieri giganti come loro. Rufy e Usopp sono rimasti affascinati da questi guerrieri e finalmente sono riusciti a viaggiare fino a raggiungere la leggendaria terra. Da allora, Elbaf è diventato l’arco narrativo più atteso della serie.

La ciurma ha finalmente avuto l’opportunità di dirigersi verso l’isola con i Pirati Giganti dopo la caotica battaglia di Egghead. Prima di arrivare sull’isola, Rufy e metà della ciurma si sono separati brevemente e ritrovandosi all’interno di un misterioso diorama. Il manga di One Piece ha dato inizio a questo arco narrativo a settembre 2024 con il capitolo 1126, e la storia ha risolto diversi misteri sul passato dell’isola. Ha inoltre introdotto alcuni dei personaggi più potenti della serie e ha rivelato importanti risposte relative all’incidente della Valle degli Dei, avvenuto 38 anni prima.

Nel prossimo arco narrativo dell’anime debutteranno sul piccolo schermo diversi nuovi personaggi, sia alleati che nemici. Inoltre, poiché Elbaph perpetua la leggenda del Dio del Sole Nika, i fan possono aspettarsi che la storia ampli la sua mitologia, rivelando ulteriori dettagli sul passato dimenticato e sul suo legame con Rufy.