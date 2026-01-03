One Piece: annunciata la data di debutto dell’arco di Elbaf nell’anime

One Piece si trova nella Saga Finale al momento caratterizzata dall’arco narrativo di Egghead e di Elbaf. Quest’ultimo sta entrando sempre di più nel vivo nel manga e ora sta per fare il suo debutto anche sul piccolo schermo. Infatti in occasione del Jump Festa 2026 ha rivelato, con un nuovo imperdibile trailer, che l’arco narrativo di Elbaf debutterà nell’anime a partire da 5 aprile 2026.

Toei Animation e il produttore dell’anime di One Piece, Ryuta Koike, hanno annunciato il 28 ottobre che l’anime ridurrà la sua produzione annuale di episodi a un massimo di 26 a partire dal 2026. Dopo la conclusione dell’arco di Egghead quest’anno, l’anime si prenderà una pausa di tre mesi dalla produzione che andrà da gennaio a marzo 2026. L’anime quindi tornerà ad aprile 2026 con l’inizio del nuovo arco, ovvero quello di Elbaph.

Secondo Toei Animation, la nuova programmazione consentirà agli episodi di incorporare più contenuti, ritmo e andatura del manga, pur continuando a sfruttare la narrazione unica che è possibile solo con l’animazione. Storicamente, con poche eccezioni, l’anime è andato in onda quasi tutte le settimane dalla sua prima messa in onda nel 1999. Tuttavia, il ritmo è rallentato considerevolmente nel corso degli anni.

L’arco narrativo di Egghead ha debuttato nell’anime a gennaio 2024 ma a metà ottobre 2024, il franchise ha annunciato che l’arco si sarebbe fermato per poi riprendere ad aprile 2025. La seconda parte dell’arco di Egghead è stata presentata con il suo primo episodio il 5 aprile insieme a un episodio riassuntivo della prima parte dell’arco in questione. Gli eventi in questa fase della storia di One Piece si sono ampiamente concentrati sul personaggio di Vegapunk e sulla sua collaborazione con il Governo Mondiale. Non sono mancati i momenti strazianti, tra cui il flashback sul passato di Kuma e di Bonney che quasi tutti i fan considerano unanimemente quello più tragico di One Piece.

Con l’arrivo dell’arco di Elbaf sul piccolo schermo, gli appassionati della serie possono stare certi di nuovi colpi di scena e di nuovi personaggi che saranno determinanti per gli sviluppi della storia. In particolar modo il prossimo arco farà più luce sul villain misterioso, Im.