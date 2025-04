One Piece conferma un importante parallelismo tra Rufy e Loki

One Piece, dopo averlo descritto come un criminale, sta lentamente dimostrando che Loki nasconde una verità opposta a quella di cui tutti parlano. Data la sua reputazione di “Principe Maledetto” per aver presumibilmente ucciso il proprio padre a sangue freddo, Rufy e Loki non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, soprattutto con Loki che presumibilmente rappresenta il Nika distruttore, mentre Rufy incarna le gesta più pacifiche del Dio del Sole. Detto questo, l’ultimo capitolo di One Piece ha introdotto un enorme parallelismo tra Loki e Rufy, che potrebbe rivelarsi cruciale per la direzione che prenderà la loro relazione.

Il capitolo 1145 rivela che Loki voleva unirsi alla ciurma di Rocks D. Xebec quando era più giovane. Nel capitolo, Loki rivela di comprendere il desiderio di Rufy di incontrare Shanks e di identificarsi con la sensazione di idolatrare un pirata incontrato da bambino. Il capitolo offre anche ai fan un breve flashback di Loki che chiede a Rocks di portarlo con sé, proprio come fece Rufy con Shanks all’inizio di One Piece. Tuttavia, quando Rocks rifiuta, Loki lo sfida immediatamente a un combattimento. Loki perde e questo non gli permette di unirsi alla ciurma di Xebec.

Anche mille capitoli ed episodi dopo, Rocks D. Xebec rimane uno dei personaggi più sfuggenti di One Piece, la cui influenza sulla storia si presenta sempre nei modi più inaspettati. È proprio per questo che la rivelazione che Loki avesse un qualche tipo di legame con il leggendario pirata ha colto completamente di sorpresa i fan.

Questo aspetto oltre alimenta il fascino di Elbaf, ma la rivelazione del capitolo 1145 aggiunge anche molte più sfumature al personaggio di Loki, cementando ulteriormente i parallelismi tra lui e Rufy. L’arco narrativo di Elbaf ha creato questi parallelismi già da tempo, con Loki che si autoproclama il Dio del Sole che porterà alla fine del mondo, come da lui stesso affermato. D’altro canto, Rufy viene presentato come la versione alternativa e benevola del Dio del Sole Nika nella Harley, colui che ride, balla e libera le persone.

Chiaramente, i due sono così simili ma anche così diversi allo stesso tempo. Pertanto, il fatto che Loki idolatrasse Xebec esattamente come Rufy ammirava Shanks li accomuna di nuovo, delineando ancora una volta una chiara differenza ideologica tra i due. Questo contrasto potrebbe rivelarsi il fattore decisivo quando si tratterà di capire se Rufy e Loki finiranno effettivamente su fronti opposti o diventeranno alleati alla fine dell’arco di Elbaf.

La rivelazione che Loki idolatrasse i pirati Rocks suggerisce che potrebbe condividere un sogno simile, quello di diventare il re del mondo, un sogno a cui si ipotizza aspiri anche Barbanera. Rocks è già considerato il più grande rivale di Roger, e se Loki dovesse prendere il suo posto, si troverebbe nuovamente in conflitto con Rufy, che sta prendendo il posto di Roger.