One Piece: Chopper è il personaggio più importante del live-action

Netflix ha finalmente rivelato l’aspetto che Chopper avrà nella seconda stagione del live-action di One Piece. L’aggiornamento è arrivato durante l’evento annuale di Netflix, il TUDUM, durante il quale tutti gli occhi dei fan erano puntati proprio su eventuali novità su Tony Tony Chopper. Il dottore della Ciurma di Cappello di Paglia sarà realizzato con la CGI e doppiato da Mikaela Hoover, una scelta azzeccata per catturare l’innocenza del personaggio. Inoltre il teaser della seconda stagione di One Piece ha confermato che i nuovi episodi arriveranno il prossimo anno e mostreranno nuovi scenari e nuovi luoghi, tra cui l’isola in cui Rufy e gli altri incontrano Chopper.

One Piece è una serie che introduce una vasta gamma di personaggi che sfidano la logica umana, e Tony Tony Chopper rappresenta attualmente il principale esempio di questa varietà. Come le numerose razze che popolano il mondo di One Piece, Chopper è una renna parlante che svolge la professione di medico. La prima stagione, infatti, ha introdotto gli Uomini-Pesce, adattati nel live-action attraverso il trucco prostetico e la reazione dei fan è stata piuttosto neutrale. Ma per Chopper c’era un innegabile scetticismo, soprattutto dopo che recenti leak hanno mostrato Dalton nella sua forma Bisonte realizzata attraverso un trucco prostetico.

Questo può sicuramente funzionare per realizzare un Uomo-Pesce, ma per gli utilizzatori dei Frutti del Diavolo Zoo Zoo è più complesso. È proprio per questo che l’integrazione di Chopper nella narrazione ha così tanto peso. L’adattamento live-action non deve solo rappresentare Chopper come un personaggio alto un metro, ma anche tener conto della sua capacità di trasformarsi in sette forme diverse. Pertanto, la CGI è l’unico metodo praticabile e, se le sue trasformazioni, in particolare durante le scene d’azione più intense, saranno eseguite bene, la serie potrebbe stabilire un modello di successo per l’adattamento di altri personaggi complessi.

La seconda stagione del live-action di One Piece è sicuramente una sfida più ardua della prima. Oltre a Chopper, la serie presenterà anche giganti e una varietà di paesaggi. Dai terreni innevati alle isole deserte, la prossima stagione dovrà catturare sia la bellezza che il pericolo del viaggio della Ciurma di Cappello di Paglia. La stagione di debutto non ha dovuto fare troppo ricorso alla CGI, sebbene fosse presente in quasi quasi ogni episodio per migliorare elementi specifici, in particolare durante le sequenze d’azione.

Tuttavia realizzare scene di azione coerenti sarà una delle principali sfide future, poiché richiederà alla produzione di fare ampio affidamento sulla CGI. Questa richiesta aumenterà significativamente, poiché quasi tutti i nemici che la Ciurma di Rufy affronterà possiedono un’abilità del frutto del diavolo che non può essere rappresentata solo con effetti speciali. Inoltre, Rufy e i suoi compagni accoglieranno nuovi membri tra cui un cyborg e un teschio parlante e questo spingerà verso un considerevole aumento dell’asticella per la serie live-action. In questo contesto, Chopper diventa il personaggio più importante di One Piece finora, poiché la sua integrazione rappresenta un piccolo ma cruciale passo che metterà alla prova la capacità della produzione di gestire la crescente complessità del mondo e dei variegati personaggi di One Piede.