One Piece: chi è il personaggio più tragico dell’arco di Elbaf?

Il manga di One Piece è momentaneamente in pausa ma l’ultimo capitolo pubblicato ha scaturito molti spunti da approfondire, soprattutto in merito al nuovo tragico personaggio della serie. Seguendo uno schema consolidato nella serie, One Piece ha dato il via al primo grande flashback dell’Arco di Elbaf e il personaggio in questione è Loki. Fin dal suo debutto, i fan lo hanno considerato come un potenziale antagonista, poiché apparentemente responsabile della morte del Re di Elbaf. Ma il flashback di Loki ha rivelato che ha sofferto fin dalla nascita riuscendo a sopravvivere da solo con le proprie forze. Inizialmente si credeva che il personaggio più tragico dell’arco di Elbaf fosse Gunko, ma potrebbe non essere così.

Riscattare potenziali antagonisti attraverso i flashback è uno stratagemma che Eiichiro Oda ha utilizzato innumerevoli volte nel corso della serie. L’esempio più recente riguarda la storia di Bartholomew Kuma, il cui tragico passato ha colto di sorpresa tutti i fan durante l’Arco di Egghead. Nonostante sia uno schema narrativo utilizzato numerose volte, Oda riesce ancora a sorprendere i lettori.

Gli ultimi capitoli hanno già dipinto un quadro incredibilmente straziante dell’infanzia di Loki, con sua madre che lo ha rifiutato e lo ha gettato negli Inferi costringendolo a cercare di tornare in cima all’albero. A questo punto è difficile immaginare chi o cosa possa superare le tragiche origini di Loki, il quale si candida per diventare il Kuma dell’arco narrativo di Elbaf.

Prima del flashback di Loki, sembrava che quello di Gunko sarebbe stato il momento più straziante dell’arco di Elbaf. E nonostante una situazione molto triste, per lo meno Gunko conosceva Brook da bambina, probabilmente prima che diventasse un pirata. Nello stesso capitolo, una sagoma simile a Gunko invocava il padre e questo implica che è lì che risiede la tragedia del suo personaggio.

Alcuni fan hanno anche ipotizzato che Gunko possa essere la figlia di Brook, mentre altri si aggrappano fermamente all’idea che sia la figlia di Yorki, il capitano dei Pirati Rumbar. Ma ovviamente, ci sono poche informazioni per confermare o smentire una di queste teorie soprattutto perché One Piece ha rivelato che Gunko appartiene alla famiglia Manmayer. Quindi questo crea attrito con entrambe le teorie. In ogni caso, sembra che al momento Loki manterrà il titolo di personaggio più tragico di Elbaf, e non c’è dubbio che la serie continuerà a redimerlo e ad assolverlo dalle varie accuse nei prossimi capitoli.