One Piece anticipa novità importanti per il ritorno della serie anime

One Piece è pronto a fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo con nuovi episodi, quest’anno, e il franchise ha confermato che il prossimo aggiornamento per l’Arco di Elbaph arriverà molto presto. L’adattamento dell’arco di Egghead di One Piece si è recentemente concluso lo scorso anno, apportando un cambiamento radicale al modo in cui l’anime verrà prodotto da ora in poi. La serie è passata a un programma di uscita stagionale anziché pubblicare nuovi episodi su cadenza settimanale come in precedenza. Quindi l’anime tornerà questa primavera con l’inizio dell’Arco di Elbaph.

L’arco di Elbaph debutterà con nuovi episodi ad aprile, ma finora c’è stata solo una breve rivelazione di cosa questi offriranno ai fan. La situazione cambierà presto dato che il franchise ha confermato che One Piece svelerà un nuovo aggiornamento per questo arco in occasione dell’AnimeJapan 2026 che si terrà il 28 marzo in Giappone.

Il nuovo arco narrativo dell’anime di One Piece quindi svelerà un nuovo aggiornamento a fine marzo, e questo si allineerà perfettamente con la première prevista per il 5 aprile. Questo segue anche un enorme cambiamento di programma per la produzione dell’anime. La serie non pubblicherà più un nuovo episodio ogni settimana durante l’anno, ma pubblicherà solo 26 episodi all’anno suddivisi in due parti.

Il team dietro l’anime di One Piece ha rivelato che questa nuova programmazione di episodi all’anno si tradurrà anche in un anime molto diverso da quello visto finora. Il team ha promesso di adattare almeno un capitolo per ogni episodio e di mantenere un ritmo più in linea con il manga di Eiichiro Oda.

L’arco narrativo di Elbaph di One Piece sta attualmente attraversando quella che sembra essere una fase cruciale con gli ultimi capitoli del manga. Non è chiaro al momento quanto durerà ancora l’arco narrativo, ma è improbabile che l’anime si avvicini a questo punto prima del 2027.

Ma ci sono anche altri progetti in arrivo per i fan dei Cappelli di Paglia, visto che sarà presto disponibile un nuovissimo spin-off anime chiamato One Piece: Heroines e la seconda stagione della serie live-action in arrivo su Netflix alla fine di marzo.