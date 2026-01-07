Eiichirō Oda a Jump Festa 2026: tra novità, ritorni e un festival di incontri in One Piece

Il messaggio di Eiichirō Oda al Jump Festa 2026 è stato uno di quelli che fanno venire i brividi, perché anche con nuovi contenuti mostrati, è stato soprattutto ciò che ha detto a colpire davvero. Durante l’evento, infatti, sono stati svelati la nuova visual e il trailer dell’anime One Piece: Elbaph Arc, in arrivo il 5 aprile. Ma al di là delle immagini, è stato soprattutto ciò che Oda ha raccontato a far impazzire i fan.

Nel suo lungo e personalissimo messaggio ai fan, il mangaka di One Piece ha fatto capire che il viaggio sta entrando in una fase decisiva. Dopo Elbaph, la storia si muoverà verso “quell’isola” leggendaria, raggiungibile solo dal Re dei Pirati. Una frase che pesa come un macigno, soprattutto perché arriva ora, dopo anni di costruzione, misteri e rivelazioni sparse col contagocce.

Non solo. Oda ha confermato che finalmente farà la sua comparsa l’uomo marchiato dalle fiamme, una figura di cui si parla da tempo e che promette di avere un ruolo chiave. Ma il dettaglio che ha acceso davvero la fantasia dei fan è un altro: personaggi che non si sono mai incontrati prima si troveranno faccia a faccia. Anzi, più di uno scontro o incontro importante è all’orizzonte. Oda stesso parla di un vero e proprio “festival degli incontri”, lasciando intendere che il prossimo anno sarà carico di momenti destinati a restare nella storia della serie.

C’è spazio anche per un accenno, volutamente vago, al film animato di One Piece. Oda ammette che la produzione non sta procedendo liscia e che non può ancora dire nulla di concreto. Ma lo dice a modo suo, scherzando, come se anche solo nominarlo fosse già troppo. Tradotto: qualcosa bolle in pentola, ma servirà pazienza.

Nel messaggio trova posto anche il lato più umano dell’autore. Oda parla apertamente della sua età e della necessità di prendersi cura della propria salute, senza però rallentare davvero. One Piece, assicura, continuerà a muoversi ad alta velocità, con lui al timone, anche se con qualche pausa di “manutenzione”.

“Avanti ci aspetta un festival”, ha concluso Oda, invitando i fan a prepararsi a un anno pieno di sorprese, colpi di scena e nuovi legami tra i personaggi. Tra flashback, grandi rivelazioni e nuovi scontri, il 2026 si preannuncia un anno indimenticabile per chi segue le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia.