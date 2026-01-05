One Piece: annunciato il mini-anime su Chopper al Jump Festa

Il Jump Festa di quest’anno non poteva non dedicare spazio a One Piece, che ha svelato diversi nuovi progetti imperdibili a tutti i fan del franchise shonen. Non solo l’arrivo dell’arco di Elbaf sul piccolo schermo, ma una presentazione sul palco ha svelato un mini-anime intitolato CHOPPER’s, che avrà come protagonista principale il dottore della ciurma dei Cappelli di Paglia, Tony Tony Chopper. Il mini-anime andrà in onda a partire dal 5 gennaio.

Il mini-anime CHOPPER’s, è un nuovo progetto incentrato sul personaggio che ha lasciato il mondo dei pirati e ora vive tra noi in questo mondo. Ikue Ōtani doppierà Chopper nell’anime di One Piece e in basso è possibile dare un’occhiata al teaser sul progetto.

Il 2026 sarà dunque un altro anno ricco di contenuti di cui tutti gli appassionati della serie potranno godere, visto che nel mese di aprile si aprirà l’arco di Elbaf anche sul piccolo schermo. Infatti le vicende dell’arco di Egghead si sono concluse e ora l’anime si fermerà per qualche mese in modo da riprendere direttamente con una nuova avventura per Rufy e tutta la sua ciurma. L’isola dei Giganti, infatti, rappresenta una delle tappe, se non la tappa, che Rufy e Usopp hanno desiderato visitare da sempre ma ad attenderli non ci saranno solo momenti tranquilli.

I lettori del manga di One Piece sanno già cosa riserverà l’anime, ossia nuovi segreti, nuove rivelazioni e nuovi personaggi che aggiungeranno spessore alla narrazione del manga che si ricollegheranno al destino dei pirati. Si tratta del secondo arco narrativo della Saga Finale di One Piece, con la prima che ha approfondito molto il personaggio di Vegapunk e delle sue ricerche scientifiche.

L’anno scorso l’arco di Egghead si è fermato per diversi mesi per permettere al team di Toei Animation di lavorare al meglio sulla qualità delle animazioni sugli episodi futuri. Durante questa pausa è andato in onda la Saga dell’Isola degli Uomini Pesce in versione ridotta di 21 episodi con scene rigirate, illustrazioni ritoccate e altri miglioramenti.