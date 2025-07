È stato annunciato l’adattamento anime di Smoking Behind the Supermarket with You, manga di Jinushi che si è ritagliato negli ultimi anni un seguito fedele grazie al suo modo quieto e disarmante di raccontare routine, piccoli stacchi dal lavoro e nascosti momenti di connessione umana. L’uscita della serie è prevista nel 2026; insieme alla notizia [' ]