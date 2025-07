One Piece 1154: il manga ha confermato il villain finale?

Il manga di One Piece sta proseguendo con l’arco narrativo di Elbaf, che attualmente sta mantenendo le aspettative di tutti i fan. Si tratta del secondo arco della Saga Finale e per questo molti credevano che questo avrebbe svelato tanti misteri. E infatti l’arco narrativo in questione ha rivelato che Shanks aveva un fratello gemello, confermando la discendenza dell’Imperatore. Sebbene siano previste ulteriori rivelazioni, la serie non ha ancora confermato chi sarà l’avversario finale di Rufy.

Con il coinvolgimento di Im nell’ultimo arco narrativo, è facile supporre che potrebbe essere lui il villain finale. Tuttavia, un altro forte contendente si è da tempo posizionato come il rivale definitivo di Rufy. Sebbene questo personaggio sia assente da diversi capitoli, la rivelazione che Rocks D. Xebec sia suo padre potrebbe consolidare Barbanera come il vero avversario finale che Rufy affronterà.

Il capitolo 1154 di One Piece si conclude non solo con la rivelazione dell’aspetto di Rocks D. Xebec, ma anche con l’inaspettata parentela con Barbanera, noto anche come Marshall D. Teach. Questa conferma consolida la teoria di lunga data del rapporto padre-figlio tra Barbanera e Rocks. La vaga ma inquietante ambizione di Barbanera, definita semplicemente “Il Mondo”, rispecchia il desiderio di suo padre di diventare il Re del Mondo, dimostrando che Teach stia percorrendo la stessa strada del padre. D’altra parte, Rufy, a lungo considerato il successore di Gol D. Roger, continua a seguire le orme del Re dei Pirati. Questo posiziona Barbanera come erede di Rocks, destinato a essere l’avversario finale di Rufy, proprio come Rocks lo era per Roger.

Il parallelismo è innegabile. Barbanera è stato costantemente inquadrato come uno degli antagonisti finali della storia, e questa recente rivelazione potrebbe aver confermato il suo ruolo di rivale definitivo di Rufy. A rafforzare questa teoria è l’evoluzione del ruolo di Koby. Chiaramente concepito come successore di Monkey D. Garp, alleato chiave di Roger nella battaglia contro Rocks, Koby potrebbe ricoprire un ruolo simile nello scontro finale. Questo suggerisce che, sebbene Im e il Governo Mondiale continueranno a rappresentare una seria minaccia, potrebbe essere Barbanera il vero avversario finale di Rufy.