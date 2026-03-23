One Piece 1178: il manga anticipa lo scontro più importante di Rufy

Il manga di One Piece sta entrando sempre più nel vivo nell’arco di Elbaph e si sta rivelando ancora più emozionante. L’arco inizia dopo la caotica battaglia di Egghead, quando la Marina, gli Ammiragli e persino i Cinque Astri circondano i Pirati di Cappello di Paglia. La ciurma riesce a malapena a fuggire e ad arrivare a Elbaph, solo per ritrovarsi ad affrontare una minaccia ancora più grande. Sebbene ci siano voluti più di vent’anni per raggiungere l’isola dei Giganti che era stata menzionata già a Little Garden, One Piece sta entrando nel vivo dell’arco attualmente in corso. Quella che era un tempo una pacifica nazione è stata trasformata in una zona di guerra dopo l’arrivo dei Cavalieri Divini, che hanno l’obiettivo di trasformare i Giganti in burattini di Im.

Una dei Cavalieri, Gunko, è al servizio di Im da decenni, e il sovrano misterioso ha completamente preso il controllo del suo corpo. Im non lascia il Castello di Pangea e si occupa dei suoi nemici solo a distanza. Questa volta non fa eccezione: il villain semina il caos a Elbaf e finalmente si ritrova faccia a faccia con Rufy. L’ultimo capitolo, il 1177, si conclude con un grande colpo di scena, anticipando un’emozionante battaglia la prossima settimana.

L’anteprima del capitolo viene sempre aggiunta al numero di Weekly Shonen Jump, venduto in formato cartaceo in Giappone ogni settimana. Gli editori del manga condividono una nota per incuriosire i lettori in vista dei capitoli successivi. Tuttavia, poiché i fan leggono il manga su app ufficiali come Manga Plus e Shonen Jump, queste anteprime non vengono mai pubblicate. Un’attendibile fonte presente su X, pewpiece, ha condiviso una versione tradotta dell’anteprima, che anticipa la battaglia contro Im. L’anteprima recita: “Dominio (Im) o Libertà (Nika). Colui che scuoterà il mondo è…”

Mentre Rufy incarna la libertà assumendo le sembianze di Nika, Im è la manifestazione del dominio, colui che ha oppresso il mondo per secoli. Lo scontro tra i due è inevitabile, anche se avverrà prima del previsto. Im è determinato ad affrontare non solo Rufy, ma anche Loki, che possiede il potere del leggendario Frutto del Diavolo, il Frutto Drago-Drago, Tipo Mitologico Modello: Niddhoggr. La battaglia tra i due deciderà il destino di Elbaph, e nessuna delle due fazioni ha intenzione di arrendersi.