One Piece: Eiichiro Oda torna a parlare del manga e del suo scopo principale

One Piece è tra le serie shonen più importanti di sempre, al punto da potersi considerare un gigante di Weekly Shonen Jump. Le avventure di Rufy sono iniziate sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e la sua popolarità è cresciuta costantemente nel corso degli anni. Anche dopo quasi tre decenni, la serie continua a conquistare appassionati della nuova generazione al punto che recentemente ha superato i 600 milioni di copie vendute, diventando il primo manga a raggiungere questo traguardo. Sebbene One Piece sia incredibilmente popolare in Giappone, la serie non godeva della stessa notorietà a livello globale. Per far conoscere la serie in tutto il mondo, Eiichiro Oda ha acconsentito alla realizzazione di una serie live-action per Netflix, che si è rivelata un enorme successo.

A più di due anni dal successo della prima stagione, è uscita la seconda, che ha ricevuto nuovamente elogi da critica e pubblico. In seguito alla seconda stagione live-action, Netflix ha pubblicato una serie podcast speciale di sei episodi, con Iñaki Godoy ed Eiichiro Oda nel primo episodio. Il duo ha discusso di diversi aneddoti dal dietro le quinte, delle loro scene preferite, dei progetti futuri di Oda e di molte altre cose.

Durante la conversazione, Godoy ha chiesto a Oda di descrivere la serie a qualcuno che non l’avesse ancora letta. Oda ha risposto dicendo che One Piece sarà anche una storia enorme, ma vorrebbe che le persone prestassero anche attenzione ai dialoghi informali sulla nave tra i membri della ciurma di Cappello di Paglia. Per il mangaka contano molto queste piccole cose.

Il mangaka vorrebbe che i lettori leggano il manga con leggerezza, in quanto lui stesso considera il manga una cosa non così importante. È un modo per passare il tempo. “Voglio essere il re del tempo sprecato” dice Oda, quindi spera che la gente lo legga e lo guardi con leggerezza.

Queste dichiarazioni rappresentano con forza la personalità di uno dei protagonisti più incredibili del panorama dei manga shonen e forse è questa attitudine che ha permesso la serializzazione di One Piece da quasi trent’anni. Il manga è entrato nella saga finale nel 2022 e attualmente si trova nell’arco di Elbaph. La storia ha ancora molto da svelare e porterà i Pirati di Cappello di Paglia a Laugh Tale prima dell’inizio della guerra finale.

Sebbene Oda desideri che i fan leggano il manga con leggerezza, la storia esplora molti temi complessi e delicati che richiedono una certa maturità, ma nella sua essenza rimane un viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia e le loro interazioni e sfide quotidiane.