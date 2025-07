One Piece 1154: il manga fa luce sul mistero di Punk Hazard dopo 13 anni

Una delle tante qualità che rendono One Piece ancora oggi così intrigante è il continuo rimando a eventi passati mai risolti. La storia che vede come protagonista Monkey D. Rufy si basa su strati di misteri che aumentano con il passare del tempo. Spesso, Eiichiro Oda risponde a queste domande nel modo più inaspettato. Questo è esattamente ciò che accade nell’arco narrativo di Elbaf. Dopo il caotico scontro a Egghead, Rufy e il suo equipaggio arrivano nella leggendaria terra dei Giganti senza immaginare che gli eventi avrebbero preso presto una brutta piega dopo il loro arrivo fino a ritrovati invischiati in un altro caos.

La minaccia principale sono i Cavalieri Divini che pur di soggiogare l’Isola, hanno iniziato a prendere di mira i bambini. Questo è solo l’inizio, in quanto il loro vero obiettivo è far arrendere ogni Gigante al Governo Mondiale. Con l’avvicinarsi della guerra finale, il Governo vuole rafforzare ulteriormente il suo esercito. Nessun’altra razza è potente quanto i Giganti, il che li rende un bersaglio facile. Prima che Rufy e gli altri possano affrontare i Cavalieri, la storia inizia con un flashback sul passato di Harald, dai suoi giorni di gioventù ribelle alla sua ascesa al trono di Elbaf. E sorprendentemente il capitolo 1154 rivela cosa è successo veramente ai Giganti congelati a Punk Hazard.

Nel nuovo capitolo di One Piece, Jarul, l’eroe dei Giganti, e Harald parlano dell’incidente del Reverie, durante il quale il re di Elbaf si finge la guardia del corpo di qualcuno. Harald non ottiene le informazioni di cui aveva bisogno a causa di un omicidio avvenuto lì. Jarul menziona un certo gruppo di carpentieri navali giganti armati di martelli da guerra. Harald crede che si tratti di un mito, ma la verità è molto più tetra. Nonostante avessero viaggiato per tutto il mondo, i carpentieri inviavano lettere a Elbaf.

Sfortunatamente, nella loro ultima lettera rivelavano di essere stati catturati. Il gruppo comprendeva oltre un centinaio di giganti, alcuni dei quali contenevano il sangue degli Antichi Giganti, e furono tutti catturati insieme.

La verità era così incredibile che, con il passare del tempo, si trasformò in mito. Jarul afferma di aver sentito alcune voci che sostenevano che quei giganti sarebbero ancora congelati da qualche parte nel mondo. La tragedia accaduta a quei Giganti è un costante promemoria di come la loro razza sia percepita come nemica del mondo, in particolare del Governo Mondiale. Non c’è dubbio che Jarul faccia riferimento proprio ai giganti congelati del capitolo 660 dell’arco di Punk Hazard. Chopper e gli altri ne erano rimasti inorriditi, ma la serie non ha mai veramente indagato sulla verità fino all’ultimo capitolo pubblicato.