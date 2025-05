One Piece anime puntata 1128: l’anime svela il nuovo potente attacco di Rufy

L’anime di One Piece sta portando gli eventi che si stanno verificando su Egghead su un altro livello. Dopo l’arrivo di Kizaru, anche uno degli Astri di Saggezza è sceso in campo seminando il panico, ossia Saturn. Ma l’episodio 1128 ha anche svelato uno degli attacchi più devastanti che Rufy abbia mai scatenato in tutti i suoi scontri.

Ora che Saturn è arrivato sull’isola di Egghead, le cose sono cambiate e hanno preso una piega piuttosto cupa. Infatti Saturn non ha problemi a uccidere persino i propri uomini e oltre a questo ha anche mostrato la sua orribile e definitiva trasformazione. Sfortunatamente Rufy è ancora impegnato a fronteggiare Kizaru e in questo scontro, il protagonista di One Piece ha sfruttato ancora una volta il potere del Gear Fifth per garantirsi la vittoria. Di fatto Rufy ha scatenato un attacco soprannominato “White Star Gun”. La dinamica di questo attacco rappresenta una combinazione di diverse tecniche precedenti di Rufy.

Rufy ha finora fatto buon uso del Gear Fifth contro Kizaru ma il suo White Star Gun porta le cose a un livello superiore sul campo di battaglia. Oltre a utilizzare elementi del Gear 4 con l’estensione e la solidificazione del suo braccio, Rufy ricopre la sua appendice con l’Haki del Conquistatore e rende la realtà completamente distorta. Scatenando il colpo alla velocità della luce, colpisce Kizaru così forte che si può vedere la testa dell’Ammiraglio riflettere il massiccio assalto. Fortunatamente per l’ammiraglio, i suoi poteri del Frutto del Diavolo gli permettono di sopravvivere a quest’attacco devastante senza perdere la testa.

Mentre il Gear Fifth di Rufy lo rende quasi invincibile, c’è un punto debole importante che emerge in questo ultimo episodio. Dopo aver sferrato l’attacco White Star Gun, Rufy è nuovamente prosciugato a causa dell’energia richiesta per ricorrere al risveglio del suo Frutto del Diavolo. E non poteva arrivare in un momento peggiore, dato che Saturn è arrivato sul campo di battaglia e niente sembra poterlo sconfiggere o impensierire.

Con la pausa dell’anime, il manga di One Piece ha avuto l’opportunità di raccontare alcuni momenti importanti dopo l’ultimo arco narrativo ambientato nella serie televisiva. I lettori infatti sono a conoscenza delle importanti rivelazioni che saranno rivelate prima che la Ciurma di Cappello di Paglia lasci l’isola di Vegapunk.