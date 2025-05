One Piece: la forma demoniaca di Saturn debutta nell’anime

One Piece ha raggiunto una nuova fase dell’Arco di Egghead sul piccolo schermo e l’ultimo episodio dell’anime ha alzato la posta in gioco mostrando la vera forma diabolica di uno dei Cinque Astri di Saggezza, Saturn. L’Arco di Egghead di One Piece ha dato il via agli eventi caotici con i nuovi episodi trasmessi da questa primavera, che promettevano la possibilità di vedere almeno uno dei Cinque Astri fare la sua mossa, dato che Saturn vuole solo fare in modo che Vegapunk venga annientato. Visto che le cose stanno andando a rilento e la situazione è messa male per la Marina, Saturn giunge ufficialmente su Egghead e mostra la sua vera forma diabolica, che inaugura una nuova, oscura battaglia per Rufy e gli altri.

L’episodio 1128 di One Piece aveva anticipato l’apparizione di un misterioso pentagramma su Egghead e ora è stato rivelato il motivo: Saturn ha usato questo pentagramma per teletrasportarsi istantaneamente sull’isola. Quando emerge, ha un aspetto molto diverso da prima: ora appare come un ragno gigante con fiamme di Haki che gli turbinano sopra la testa. La trasformazione sembra aver scosso persino la Marina, che ha ricevuto l’ordine immediato di ripulire l’isola e solo coloro di un certo grado elevato sarebbero riusciti a vedere Saturn in questa forma. La clip è visibile a fine articolo.

Pare che Saturn possa uccidere all’istante un Marine che lo guardi accidentalmente in carne e ossa. Sebbene il suo potere non sembri sopraffare tutti sull’isola, mentre la Ciurma di Cappello di Paglia sopravvive a questo primo sbarco, si scopre che emana una sorta di aura sinistra che può essere percepita in tutto il laboratorio. Ora si tratta solo di vedere cosa farà Saturn, visto che il suo obiettivo è uccidere probabilmente Vegapunk in persona.

L’arco narrativo della seconda parte di Egghead trasmette i suoi nuovi episodi settimanalmente, e le cose sono solo all’inizio. Ora che Saturn ha fatto il suo debutto completo con la sua nuova forma diabolica, sta in un certo senso aprendo le porte a tutto ciò che verrà dopo. Questo è solo il primo dei Cinque Astri ad aver mostrato la sua vera forma, e non resta che aspettare prima di vedere anche gli altri quattro.