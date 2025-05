One Piece 1147: il manga svela il vero piano dei Cavalieri Divini

Da quando i Cavalieri Divini hanno debuttato nel manga di One Piece giungendo sull’isola di Elbaf, hanno messo bene in chiaro che l’unico destino in serbo per l’isola dei Giganti è la sua distruzione totale. Gli ultimi capitoli di One Piece hanno poi mostrato ai fan il caos totale su Elbaf scatenato dai Cavalieri Divini e i fan adesso conoscono il loro vero obiettivo.

Il capitolo 1147 di One Piece rivela che i Cavalieri Divini non hanno ancora accantonato il loro obiettivo iniziale di annettere Elbaf al Governo Mondiale. Il capitolo rivela che il motivo per cui i Cavalieri hanno rapito i bambini Giganti era quello di usarli come ostaggi e costringere così i Giganti a giurare fedeltà al Governo Mondiale.

Non solo, ma St. Sommers ordina anche ai Giganti di bruciare la Walrus School e la Owl Library, minacciando di uccidere i bambini uno a uno se i Giganti non obbediranno. Come lasciato intendere da Gunko e Sommers nel capitolo precedente, questo serve per portare i Giganti dalla parte del Governo Mondiale nell’inevitabile guerra finale.

Quando Shamrock e Gunko arrivano per la prima volta su Elbaf, rivelano la loro intenzione di sottomettere Elbaf al Governo Mondiale. Inizialmente non si comprendeva il motivo ma dopo che Loki si era rifiutato di unirsi ai Cavalieri, Shamrock aveva tattica, convocando St. Sommers e St. Killingham sull’isola.

E sembra che i Cavalieri Divini non si siano mai allontanati dal loro obiettivo iniziale, e il loro piano che coinvolgeva i bambini era molto più insidioso di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare.

In effetti, gli ultimi capitoli approfondiscono persino il motivo per cui il Governo Mondiale desiderava così disperatamente controllare Elbaf e i Giganti. Come affermato da Gunko nel capitolo 1146, una vasta guerra che travolgerà l’intero mondo di One Piece è all’orizzonte, secondo la quale i Giganti e la fazione per cui combattono avranno un profondo impatto sull’esito di questa guerra.

Nello stesso capitolo, St. Sommers ha anche espresso la sua frustrazione per il fatto che i Giganti dovranno essere i mercenari del Governo Mondiale, sebbene nell’ultimo capitolo descrive l’obiettivo finale del Governo come la trasformazione dei Giganti in “schiavi da ​​battaglia”.

Per ora, attraverso il suo messaggio trasmesso a tutta Elbaf, St. Sommers ha affidato la responsabilità di prendere una decisione a Jarul, l’eroe dei Giganti. Mentre Gaban e Robin sono entrati in azione, non è chiaro se Jarul ed Elbaf riusciranno a sfuggire all’ultimatum dei Cavalieri Divini. In ogni caso, l’arco narrativo di Elbaf di One Piece ha appena alzato la posta in gioco a livelli impossibili, e i prossimi capitoli saranno sicuramente elettrizzanti.