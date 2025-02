One Piece 1140: il manga introduce due nuovi Cavalieri Divini

Il manga di One Piece è tornato con un nuovo capitolo, il 1140, che ha introdotto due nuovi personaggi. Nello specifico si tratta di altri due Guerrieri Divini che si uniscono a quelli recentemente introdotti. Stiamo parlando del fratello gemello di Shanks, Shamrock Figarland e Gunko.

Uno dei nuovi Cavalieri Divini si chiama Shepherd Somaz ed è un uomo di mezza età con lunghi capelli e barba banchi e lunghi. Indossa un paio di occhiali da vista e il suo braccio sinistro è tatuato. Si conosce ancora poco su questo personaggio, ma caratterialmente il capitolo 1140 di One Piece sottolinea un atteggiamento abbastanza rilassato, tanto non farsi problemi nel farsi trovare in mutande dopo che Gunko lo ha convocato improvvisamente. Mostra però un certo fastidio per non avere provviste a disposizione ed è abbastanza distratto da non notare di essere giunto a Elabaf. Si tratta in ogni caso di un Cavaliere Divino e quindi parliamo di un pericolo importante nonostante il suo debutto esilarante. Infatti non si fa problemi a rapire dei bambini quando Shamrock inizia a delineare il suo piano.

Sheperd Somaz viene convocato insieme ad un altro Cavaliere che si chiama Limosiv Klingham. Caratterialmente si sente al di sopra delle persone comuni, al punto da non volere respirare la loro stessa aria. Tende anche ad agitarsi quando teme di fare tardi. Esattamente come Somaz, anche Klingham non si rende conto di essere improvvisamente su Elbaf.

Dopo la loro convocazione Shamrock riceve l’ordine di tornare necessariamente a Marijoa dove la situazione è sempre più tesa dopo l’ultimo Reverie. Non ci sono dubbi sul fatto che il Governo Mondiale sta preparando una mossa molto pericolosa pur di arrivare a mettere le mani sull’isola dei Giganti. Al momento non si conosce con chiarezza il piano, ma i Cappelli di Paglia dovranno farsi trovare pronti. Sarà anche interessante scoprire chi saranno gli alleati di Rufy e se quest’ultimo riuscirà a ottenere le informazioni che vuole su Shanks da Loki.