One Piece 1143: il manga introduce due nuovi Frutti del Diavolo

L’arco di Elbaf di One Piece ha finalmente introdotto alcuni membri dei Cavalieri Divini, e prima di loro il manga ha mostrato l’aspetto di Saint Garling Figarland, il Comandante Supremo dei Cavalieri. Ha l’autorità di giustiziare un altro Drago Celeste se lo ritiene opportuno. Inoltre, Garling ha una forte somiglianza a Shanks, ed è stato dimostrato nell’arco di Elbaf che sono padre e figlio. Non solo, ma il manga ha anche introdotto Shamrock Figarland, il fratello gemello maggiore di Shanks, Comandante dei Cavalieri. Oltre a Shamrock Oda ha presentato anche Gunko, un altro membro del gruppo elitario.

I due cercano prima di reclutare Loki, il Principe Maledetto di Elbaf, nei loro ranghi. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega quando rifiuta la loro offerta e prende in giro i Draghi Celesti. Rendendosi conto che nemmeno la tortura avrebbe funzionato su Loki, Shamrock passa alla fase successiva del suo piano per impossessarsi di Elbaf. Gunko evoca altri due Cavalieri Sacri, che vengono presentati nel capitolo 1143. Con loro il manga mostra i loro frutti del diavolo.

Sommers di One Piece ha l’abilità del frutto di spina-spina. Il suo frutto del diavolo gli consente di creare e controllare viticci spinosi, apparentemente invisibili. Questi viticci sono avvolti attorno a un bersaglio e se qualcuno cerca di toccarli, subirà anche dei danni. Il danno sarà basato sui sentimenti della persona per il bersaglio.

Se l’attaccamento è abbastanza profondo, la persona può persino morire toccando il bersaglio. L’idea distorta di Sommers di una morte dolorosa per amore alimenta i suoi poteri. È in grado di utilizzare appieno la sua abilità con l’aiuto del frutto del diavolo di Killingham. Sommers porta anche una spada con un’impugnatura spinosa, che combina la sua abilità con la spada e le abilità del Frutto per eliminare i suoi bersagli.

Killingham ha il potere di un frutto mitologico Zoan, che gli consente di trasformarsi in un mezzo qilin. Kirin è il nome giapponese per qilin, una leggendaria creatura ungulata, simile a una chimera, della mitologia cinese. Si ritiene che la creatura appaia al momento della morte di un sovrano o di un saggio. Il frutto del diavolo di Killingham gli consente di far addormentare gli altri e materializzare i loro sogni, in particolare i loro peggiori incubi. Durante il suo attacco ai bambini, ha creato entità quasi viventi basate sulle loro peggiori paure. Queste entità sono persino in grado di scatenare il caos e attaccare i loro avversari.

