One Piece 1128: l’anime mostra i limiti del Gear 5

Con l’arrivo di Saturn sull’isola di Egghead e l’escalation di scontri tra il Governo Mondiale e i Mugiwara, One Piece ha appena mostrato un momento davvero epico, destinato a diventare un cult. Luffy scaglia un colpo incredibile in questa puntata: il White Star Gun.

La puntata 1128 non è stato solo un punto di svolta narrativo con il debutto completo della temibile forma di Saturn, ma anche un’esplosione di animazione di alto livello firmata Toei. Luffy, impegnato con lo scontro del Secolo, decide di puntare tutto su un attacco che sintetizza l’eredità del suo stile di combattimento: il White Star Gun appunto.

Il nome potrebbe risultare banale e semplice, ma l’attacco è davvero devastante. Unisce forza bruta alla libertà unica dei “Cartoon”, mettendo in difficoltà anche l’Ammiraglio che tira calci alla velocità della luce.

Un potere incredibile ma con dei limiti

Nonostante la devastazione inflitta a Kizaru, letteralmente schiacciato dalla potenza del pugni di Luffy, l’attacco in questione svela anche il “Tallone d’Achille” del Gear 5: il consumo energetico. Dopo il White Star Gun Luffy si accascia a terra, svuotato, veramente senza forza. Il momento poi, di quando accade questa cosa non potrebbe essere peggiore visto che Saturn è già sul campo di battaglia pronto per ucciderlo, con Bonney che non riesce a fermarlo: come andrà la situazione per il nostro capitano?

Al momento non possiamo ancora saperlo perché praticamente l’anime va si dedicherà ad altro. La battaglia sull’isola si ferma quindi, per dare spazio al passato di Kuma, raccontando le sue origini tormentate e sanguinose, esplorando allo stesso tempo anche il rapporto con Saturn.

Chi ha letto il manga sa benissimo a cosa gli appassionati dell’anime stanno andando incontro e quindi, uno dei consigli da dare è sicuramente quello di preparare tanti, ma tanti fazzoletti, visto che si piangerà davvero molto nelle prossime settimane.