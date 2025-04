One Piece 1126: Luffy affronta Kizaru con la forza di un Dio

Luffy scatena il Gear 5 contro l’Ammiraglio Kizaru, facendolo vacillare fortemente. Lo scontro riscrive gli equilibri della Grand Line, in un confronto non solo di forza ma anche morale.

Nel cuore incandescente dell’Arco narrativo di Egghead, l’anime di One Piece entra in una delle sue fase più attese: la rivincita tra Monkey D. Luffy e Borsalino, carnefice nel terribile e drammatico combattimento presente nell’arco di Sabaody, dove i Mugiwara vennero umiliati e sconfitti. Ora il vento è cambiato e con esso anche l’equilibrio di potere.

l’arrivo di Kizaru su Egghead, accompagnato da una flotta spaventosa di navi e Vice Ammiragli, ha scosso senza dubbio le fondamenta della narrazione. L’obiettivo? Eliminare Vegapunk e catturare i Mugiwara. Nonostante questo, arriva anche Sentomaru a scombinare le carte, decidendo di schierarsi anch’esso contro Kizaru, anche se sa l’esito dello scontro.

Si passa a Luffy che ormai non è più il pirata di due anni fa. Il Gear 5 è un’arma altamente devastante, capace di mettere in difficoltà anche Borsalino, intrappolato in una battaglia non solo fisica ma anche mentale, vista l’umanità di cui anche esso è fatto.

Lo scontro si accende e nonostante sembrino ad armi pari, l’Ammiraglio inizia a capire che deve fare sul serio, anche se come spesso accade, un qualcosa di assurdo ferma lo scontro: l’inquadratura misteriosa, gli occhi del Gigante di Ferro si accedono di rosso. Cosa succede? Tutto è colpa del Gear 5? Un presagio? Ancora non è chiaro ma una cosa ormai è certa: One Piece sta vivendo un momento davvero epico e la puntata 1126 lo conferma.

La vera domanda è “cosa rimarrà, moralmente e fisicamente di questo scontro?” In un mondo dove la giustizia si mescola con l’ambiguità, Luffy non combatte solo per vincere, ma per salvare il futuro.