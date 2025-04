One Piece 1125: l’anime spezza i cuori dei fan nell’ultimo episodio

Il nuovo episodio di One Piece ha mostrato gli sviluppi di quello porterà al caos sull’Isola del Futuro di Vegapunk. Infatti la Ciurma dei Cappelli di Paglia progettava di fuggire subito verso Elbaf, ma con l’arrivo della Marina, guidata da Kizaru, la situazione ha preso una brutta piega. Oltre a Kizaru ci sono nove Vice Ammiragli e 100 navi della Marina e l’obiettivo non è solo uccidere Vegapunk, ma anche catturare i Pirati di Cappello di Paglia. A peggiorare le cose, Lucci e i membri del CPO rivelano la loro vera natura e confermano che l’alleanza temporanea non era altro che una finzione.

Il precedente scontro con il CPO era solo un prologo di ciò che stava per accadere. Egghead è uno degli archi narrativi più sconvolgenti della serie, e l’anime svelerà presto il perché. In mezzo al caos, in un’inaspettata svolta degli eventi, l’ufficiale dei Marine Sentomaru decide di ostacolare Kizaru. Sentomaru è stato introdotto nell’arco narrativo dell’Arcipelago Sabaody ed è senza dubbio uno degli ufficiali più leali, ma alla fine decide di anteporre i suoi sentimenti personali al dovere. Nonostante l’enorme differenza di potere tra loro, Sentomaru è determinato a fermare l’Ammiraglio.

One Piece ha già confermato che il rapporto tra Sentomaru e Kizaru non si limita a quello tra un superiore e un subordinato. Sentomaru si rivolge all’Ammiraglio chiamandolo “Zio” e lo tratta persino con rispetto. Nell’episodio 1125, scopriamo che sia Vegapunk che Kizaru hanno incontrato Sentomaru quando era bambino. Essendo la risorsa più preziosa del Governo Mondiale, Vegapunk conosceva personalmente quasi tutti i superiori, persino i Cinque Astri.

Inoltre, lui e Kizaru sono amici da diversi anni. Durante una missione con Kizaru, Vegapunk incontra un bambino che aveva sconfitto tutti gli orsi che stavano causando ogni tipo di problema agli abitanti del villaggio. Tuttavia, Sentomaru fu cacciato dal suo villaggio e non aveva più un posto dove andare. Vedendo la sua situazione difficile, Vegapunk lo assunse come sua guardia del corpo e i tre passarono parecchio tempo insieme. Durante il loro brutale scontro, Kizaru ricorda persino il passato e definisce il suo giovane amico adorabile.

Tuttavia, a causa del crudele scherzo del destino, i due si ritrovarono nemici. Chiunque può immaginare cosa accade durante lo scontro: Sentomaru non è abbastanza forte da sconfiggere Kizaru. L’Ammiraglio sconfigge il giovane Marine e si dirige verso il suo vecchio amico per ucciderlo, in base ai suoi ordini. Fortunatamente, Rufy trova l’occasione perfetta per fermare l’Ammiraglio, dando il via alla loro rivincita dopo due anni.