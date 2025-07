One Piece 111: a settembre arriva la Variant Edition di Star Comics

Settembre si preannuncia un mese speciale per i fan di One Piece. In occasione dell’uscita del volume 111, Edizioni Star Comics ha annunciato una variant cover esclusiva, disponibile in fumetteria, libreria e negli store online. Un modo per celebrare un momento importante nella saga e rendere omaggio a uno dei manga più amati di sempre.

Una copertina per collezionisti

La Variant Cover Edition sarà stampata in tiratura limitata e presenterà una sovraccoperta esclusiva, pensata per i fan più affezionati. La cover, rivelata oggi da Star Comics, ha già attirato l’attenzione di lettori e collezionisti grazie al suo stile unico. Un’edizione speciale che punta a celebrare al meglio questo traguardo importante, curata nei dettagli e destinata a diventare un pezzo ambito.

Il volume 111 segna un nuovo traguardo

Arrivare al numero 111 è qualcosa di speciale, sia per Eiichirō Oda che per chi segue One Piece da anni. Sono tantissimi i lettori che hanno iniziato questo viaggio fin dal primo volume e che ancora oggi non smettono di emozionarsi. La serie continua a evolversi, rimanendo fedele al suo spirito, ma capace di sorprendere a ogni svolta.

One Piece in Italia: una passione che non si ferma

In Italia, One Piece è pubblicato dal 2001 da Star Comics e ha saputo costruire nel tempo una community affezionata e attiva. Fiere, eventi, mostre e pubblicazioni speciali hanno accompagnato l’evoluzione della serie anche nel nostro Paese, trasformandola in un vero e proprio fenomeno culturale.

Un momento chiave nella storia del manga

Il volume 111 arriva in un momento decisivo della storia, mentre la trama si avvicina sempre più al suo epilogo. Ogni capitolo porta Rufy e compagni più vicini alla verità e al confronto finale. Questa edizione speciale accompagna uno dei passaggi più intensi dell’intera saga, rendendo omaggio a un punto di svolta nel loro lungo viaggio.

Quando e dove trovarla

One Piece n.111 Variant Cover Edition sarà disponibile da settembre in fumetteria, libreria e negli store online. Per non rischiare di perderla, il consiglio è di prenotarla appena possibile, vista la probabile alta richiesta.