Netflix e MAPPA uniscono le forze: una nuova partnership globale per il futuro dell’anime

Netflix e MAPPA hanno appena alzato l’asticella, e questa volta non si tratta di un semplice accordo di distribuzione. Le due realtà hanno infatti annunciato una nuova partnership strategica globale che porterà diversi anime originali firmati MAPPA in esclusiva mondiale su Netflix. Un’intesa che guarda lontano e che punta a cambiare il modo in cui gli anime vengono pensati, prodotti e vissuti dal pubblico internazionale.

MAPPA non ha bisogno di grandi presentazioni: è lo studio dietro titoli come Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, opere che negli ultimi anni hanno ridefinito l’impatto globale dell’animazione giapponese. Netflix, dal canto suo, ha ormai reso l’anime una colonna portante della propria offerta: oggi più della metà degli abbonati guarda anime sulla piattaforma e la visione è triplicata negli ultimi cinque anni. Numeri che spiegano bene perché questo matrimonio abbia senso.

La novità più interessante, però, è il tipo di collaborazione annunciata. Netflix e MAPPA lavoreranno insieme fin dalle prime fasi creative: sviluppo delle storie, produzione vera e propria e persino merchandising. Non solo streaming, quindi, ma una costruzione completa dei progetti, con l’obiettivo di far nascere anime pensati fin dall’inizio per un pubblico globale, senza perdere l’identità autoriale dello studio.

Manabu Otsuka, presidente e CEO di MAPPA, ha sottolineato come questa partnership rispecchi la filosofia dello studio: restare indipendenti, sia sul piano creativo che su quello industriale, e guidare ogni fase del processo, dalla comprensione del pubblico internazionale fino all’espansione dei progetti oltre lo schermo. Un approccio che MAPPA ha già sperimentato con successo, soprattutto nel modo in cui ha gestito alcune delle sue IP più importanti.

Anche Netflix ha ribadito quanto creda nella visione dello studio giapponese. Kaata Sakamoto, vicepresidente dei contenuti Netflix Japan, ha parlato di una collaborazione basata sul coraggio creativo e sulla volontà di sperimentare nuove forme di espressione, elementi fondamentali per continuare a far crescere l’anime a livello mondiale.

Non è la prima volta che Netflix porta MAPPA sotto i riflettori globali: titoli come Kakegurui Twin e Ranma 1/2 sono già arrivati sulla piattaforma. Ma questa nuova fase promette molto di più. Diversi progetti sono già in sviluppo e l’obiettivo è chiaro: creare anime originali capaci di unire qualità artistica, visione internazionale e una distribuzione davvero simultanea in tutto il mondo.

Per i fan, significa una cosa sola: MAPPA è pronta a spingersi ancora oltre, e Netflix vuole essere il palco principale di questa nuova avventura.