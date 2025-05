Naruto: ricordate Iruka Sensei? Il primo vero maestro spesso dimenticato dal pubblico

Iruka non era il più forte, ma è stato il primo a trattare Naruto come un essere umano. Un maestro dimenticato ma estremamente fondamentale.

Prima di Jiraiya e di Kakashi, Naruto ha avuto Iruka Umino. Un ninja di basso grado privo di tecniche appariscenti, ma ricco di umanità. Il sensei non ha mai insegnato al giovane protagonista Jutsu potenti, ma è stato il primo a guardarlo negli occhi con comprensione, trattandolo non come il contenitore della Volpe a Nove Code, ma come un bambino solo e incompreso.

Nel primissimo episodio dell’anime, Naruto viene manipolato da Mizuki, rubando un rotolo di tecniche proibite. Quando Iruka lo raggiunge lo difende con il corpo e con le parole, dando vita a uno dei momenti più intensi della serie: “La sua sofferenza lo rende più forte. Non è una bestia, è Naruto Uzumaki, del Villaggio della Foglia”

Questa è una frase non solo emblematica, visto che cambia Naruto per sempre. Per la prima volta qualcuno crede in lui e proprio in quel momento trova la forza di reagire, usando la tecnica dei cloni d’ombra per sconfiggere Mizuki.

Col passare delle puntate Iruka resta spesso in secondo piano rispetto ai mentori più iconici ma non sparisce davvero. Lo vediamo accanto a Naruto nei momenti più delicati: lo consola dopo la morte di Jiraiya, festeggia i suoi successi con una ciotola di ramen e viene scelto come figura “paterna” per accompagnarlo all’altare.

Iruka non ha mai lasciato Konoha, ma ha continuato a insegnare diventando preside dell’Accademia e formando nuove generazioni di ninja. Non ha mai brillato in battaglia, ma è stato la prima scintilla che ha acceso la determinazione nel nostro amato Naruto.

Un eroe silenzioso, spesso dimenticato ma davvero insostituibile. Voi lo ricordate il maestro Iruka?