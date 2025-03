My Hero Academia: svelato il nuovo trailer dell’ottava stagione

La serie televisiva di My Hero Academia tornerà con l’ottava stagione e tutti i fan sono curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per loro. La settima stagione ha preparato il terreno per il gran finale con la guerra finale tra eroi e cattivi. Attraverso gli episodi, i fan hanno visto alcune battaglie chiave giungere alla fine contro alcuni dei più grandi cattivi della serie in generale. Ma con la fine della stagione, My Hero Academia si è conclusa con un cliffhanger importante.

Poco dopo la fine della stagione 7 di My Hero Academia, è stato annunciato ufficialmente che la serie anime sarebbe tornata con la stagione 8. La vera sorpresa era che sarebbe stata l’ultima stagione dell’anime televisiva. Ora, mentre aspettiamo con ansia di vedere come l’anime si concluderà, è stato rilasciato un nuovo fantastico trailer che si può guardare seguendo questo link.

L’ottava stagione debutterà a ottobre come parte della stagione autunnale di quest’anno, ma non c’è ancora una data di uscita precisa. Ufficialmente intitolato My Hero Academia Final Season, l’anime sarà trasmesso in streaming in esclusiva su Crunchyroll quando debutterà con un programma settimanalmente.

La stagione finale della serie anime in questione sarà diretto da Naomi Nakayama per lo studio Bones. Yosuke Kuroda tornerà a gestire le sceneggiature della serie, con Kenji Nagasaki come direttore capo. Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima che si occuperanno dei character design e Yuki Hayashi che comporrà la musica. Riprenderà esattamente da dove si è interrotto il finale della settima stagione.

Ricordiamo anche che il 2025 sarà un anno molto ricco per i fan della serie, dato che sul piccolo schermo debutterà anche la prima stagione di My Hero Academia: Vigilantes. Il debutto televisivo è previsto per il 7 aprile in Giappone e sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll. Questo nuovo anime è ambientato anni prima degli eventi della serie principale ed è imperdibile per tutti i fan in quanto presenta alcuni grandi eventi che sono stati solo brevemente anticipati nella serie originale.

Fonte – Comicbook