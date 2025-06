My Hero Academia: nuova edizione in arrivo con La Gazzetta dello Sport

Una nuova opportunità per collezionare uno dei manga più amati degli ultimi anni: My Hero Academia, opera di Kohei Horikoshi, torna in edicola in una nuova edizione distribuita in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Star Comics. A partire dal 20 giugno 2025, ogni settimana sarà possibile acquistare un nuovo volume della serie insieme al noto quotidiano sportivo, in una collana pensata sia per i neofiti sia per i fan di lunga data.

Una serie che ha ridefinito il genere supereroistico

My Hero Academia è uno dei titoli simbolo della generazione contemporanea di shonen. Pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il manga ha riscosso fin da subito un enorme successo grazie al suo mix di azione, crescita personale e riflessioni sul concetto di eroismo. La storia segue Izuku Midoriya, un ragazzo senza poteri in un mondo dove l’80% della popolazione ne possiede uno, determinato a diventare un eroe dopo l’incontro con il leggendario All Might.

Dettagli sull’edizione

La collana avrà una cadenza settimanale e proporrà i volumi in un formato speciale e nuove copertine con alette. Ogni uscita sarà disponibile al prezzo di 4,99 euro, e l’iniziativa è prevista per proseguire per tutta la durata della serie, offrendo così una collezione completa e accessibile. Inoltre, con ogni uscita, una cartolina a colori in omaggio e poster in regalo con la prima uscita.

Un’occasione da non perdere

Per chi ha sempre voluto avvicinarsi a My Hero Academia o desidera riscoprirlo in una nuova veste, questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile. Con una pubblicazione regolare e una distribuzione capillare in edicola, la serie potrà raggiungere un pubblico ancora più vasto. L’appuntamento è fissato per il 20 giugno in edicola: il cammino verso la U.A. sta per iniziare, ancora una volta.