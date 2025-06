My Hero Academia: evento speciale il 5 luglio all’Anime Expo 2025, in arrivo la stagione finale

L’Anime Expo 2025 si preannuncia carica di emozioni per i fan di My Hero Academia: il 5 luglio si terrà un evento speciale dedicato alla stagione finale dell’amatissimo anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite la pagina X (ex Twitter) dell’Anime Expo, e ha già scatenato l’entusiasmo della community mondiale.

La stagione finale arriva a ottobre 2025

Il panel ha confermato un’informazione fondamentale: la stagione finale di My Hero Academia debutterà a ottobre 2025. Dopo sette stagioni, un film in arrivo e un percorso narrativo sempre più maturo, l’anime si prepara a chiudere il cerchio con uno dei momenti più attesi dai fan: lo scontro conclusivo tra Midoriya e Shigaraki, e il destino del mondo degli eroi.

Ospiti d’eccezione per un addio indimenticabile

Durante l’evento saranno presenti Daiki Yamashita, doppiatore giapponese di Deku, e Justin Briner, sua controparte inglese. I due racconteranno retroscena esclusivi legati alla produzione dell’ultima stagione, accompagnati da un editor di Shonen Jump, che offrirà uno sguardo interno su come si è sviluppata la conclusione del manga. Inoltre, è stato lasciato intendere che potrebbe arrivare un messaggio speciale da Kohei Horikoshi, pensato appositamente per i fan presenti all’Anime Expo.

Un addio atteso e sentito

Con la stagione finale ormai all’orizzonte, l’evento sarà anche un momento di celebrazione per tutto ciò che My Hero Academia ha rappresentato in questi anni: una storia di crescita, sacrificio e speranza che ha segnato un’intera generazione di spettatori. L’attesa è alle stelle, ma anche la nostalgia comincia a farsi sentire.

Andare oltre, sempre: Plus Ultra!

Il 5 luglio segnerà l’inizio della fine per My Hero Academia, ma sarà anche l’occasione perfetta per rendere omaggio a una delle saghe più amate degli ultimi dieci anni. Un’ultima corsa verso il futuro, nel segno del motto che ha accompagnato ogni battaglia: Plus Ultra!.