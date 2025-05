My Hero Academia: Horikoshi svela il quirk originale di Shigaraki

Il manga di My Hero Academia si è concluso lo scorso anno ma Kohei Horikoshi continua a intrattenere e soprattutto stupire tutti i fan della serie con rivelazioni imperdibili. Recentemente il mangaka ha svelato che il quirk di Tomura Shigaraki nasconde un legame inaspettato e con sua nonna, Nana Shimura. L’arco finale del manga di Horikoshi ha rivelato più informazioni su Shigaraki e sul suo legame con All For One. Inizialmente l’impressione era che All For One volesse proteggere il nipote di Nana Shimura per farne il suo successore, ma il suo obiettivo sinistro era di trasformare il giovane Shimura nel suo nuovo corpo per raggiungere il suo scopo di potere assoluto.

In My Hero Academia All for One ha sempre agito in maniera egoistica, senza farsi scrupoli o porsi dei limiti morali, dal momento che il desiderio del villain di ottenere un nuovo corpo lo aveva spinto a condurre esperimenti su molti bambini, come Dabi e altri. Era persino giunto a manipolare i poteri di alcuni di questi bambini, tra cui Tenko Shimura. Prima della sua conversione al male, il quirk di nascita di Shigaraki era molto più simile a quello di sua nonna, Nana Shimura.

Quando un fan ha chiesto quale fosse il quirk originale di Tenko Shimura prima dell’intervento di All For One, Kohei Horikoshi ha rivelato nel nuovo albo Ultra Age che si trattava di un potere simile a quello della nonna, affermando che lacosa circolare che All For One aveva intorno a sé era in realtà la base del quirk di Tenko. Tuttavia, poiché il villain lo ha potenziato con vari altri quirk, quello originale non era così potente.

All For One era talmente ossessionato da Nana Shimura da arrivare a manipolare la sua famiglia, progettando la nascita di un discendente da cui potesse rubarne il quirk e sostituirlo con il ben più distruttivo Decay. Questo atto ha segnato la frattura definitiva tra Tenko e il resto del mondo, portandolo a distruggere la sua stessa famiglia. Così, Tenko Shimura si è definitivamente trasformato in Tomura Shigaraki.

All For One ha manipolato ogni aspetto della sua vita, incluso il nome, influenzando profondamente anche molte altre vite. La vita di Tenko è stata completamente alterata, poiché All For One vedeva in lui solo un recipiente per il suo potere. Per questo, quando Shigaraki inizia a prendere il controllo del potere di All For One, cerca in ogni modo di tenerlo lontano dal proprio corpo. Il loro conflitto interiore rappresenta un tragico tira e molla tra vittima e carnefice.