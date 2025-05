My Hero Academia: Horikoshi ha sempre voluto eliminare un personaggio

My Hero Academia ha saputo emozionare tantissimi lettori ma anche commuoverli. Tutti i fan della serie di Kohei Horikoshi infatti ricordano vividamente il fatale destino che Tomura Shigaraki ha riservato a Katsuki Bakugo. Ma a quanto pare il mangaka di My Hero Academia aveva sempre pianificato di eliminare Bakugo e riportarlo in vita in seguito. Nonostante il manga si sia concluso l’anno scorso in Giappone, Horikoshi continua a sorprendere i fan con informazioni inedite sulla serie attraverso il lancio di un nuovo albo Ultra Age.

Kohei Horikoshi ha rivelato diverse inedite e imperdibili informazioni sui personaggi, ma anche nuovi approfondimenti sulla morte di un personaggi amato dai fan. Si tratta di Bakugo, che ha perso la vita per mano di Shigaraki nella guerra finale. A quanto pare il mangaka aveva sempre pianificato di eliminare l’eroe per mostrare quanto Shigaraki fosse potente. Allo stesso tempo, aveva sempre pianificato di riportarlo in vita in modo piuttosto sorprendente.

Il mangaka di My Hero Academia aveva pianificato fin dall’inizio di uccidere Bakugo e rianimarlo in seguito per mostrare quanto Shigaraki fosse diventato forte nella guerra finale. Si scopre che Horikoshi aveva persino chiesto all’editor della serie se fosse accettabile come sviluppo, notando però che avrebbe avuto bisogno di almeno un anno di lavoro per disegnare il ritorno di Bakugo nel manga. Il suo editor, chiaramente si chiedeva anche se i fan avrebbero accettato una simile mossa o meno.

A quanto pare, Horikoshi si era anche consultato con le squadre di pronto intervento su come rianimare una persona con problemi cardiaci, scoprendo che in situazioni simili bisogna intervenire tempestivamente. Questo è il motivo per cui Horikoshi ha cercato di rendere la scena in cui Edgeshot ripara il cuore di Bakugo il più realistico possibile. E considerando la reazione dei fan a tutto ciò che è successo da quel momento in poi, le scelte di Horikoshi hanno sicuramente impattato molto.

Se Horikoshi aveva deciso di far fuori Bakugo per dimostrare la potenza di Shigaraki, era perché gli eroi non avevano subito perdite tanto significative come quelle dei villain. Sembrava davvero uno scontro a senso unico e, nonostante alcuni KO tra gli eroi, lo sviluppo della guerra finale stava diventando prevedibile e monotona.

Ma la morte di Bakugo ha cambiato completamente registro narrativo. Shigaraki era diventato una presenza temibile, facendo sentire che nessun personaggio era davvero al sicuro al punto che persino Deku poteva perdere la vita in qualsiasi momento.