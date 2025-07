Mushoku Tensei: svelato il primo trailer della terza stagione

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è pronto a tornare sul piccolo schermo con la terza stagione dell’anime, attualmente in lavorazione. E finalmente tutti i fan potranno dare un’occhiata al primo trailer che anticipa i contenuti dei prossimi episodi. L’adattamento anime della serie di light novel di Rifujin na Magonote ha registrato da subito un grande impatto, seppur controverso, nel 2021. La prima stagione è stata tenuta in grande considerazione per la qualità della sua produzione complessiva, ma ha anche ricevuto critiche per il suo personaggio principale, Rudeus Greyrat.

Poco dopo la conclusione della seconda stagione, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha annunciato una terza stagione. Purtroppo non sono stati rivelati ulteriori aggiornamenti su cosa aspettarsi, fino all’Anime Expo di quest’anno che ha svelato a tutti i fan il primo trailer della terza stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

La terza stagione della serie è attualmente in lavorazione e il suo debutto è previsto nel 2026. Sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. Durante il panel è stato confermato che Ryosuke Shibuya tornerà a dirigere la nuova stagione per Studio Bind, Sanae Shimada e Ryota Furukawa supervisioneranno il character design e Yoshiaki Fujisawa si occuperà della musica.

Per quanto riguarda i nuovi episodi, la seconda stagione è stata la più impegnativa della serie televisiva. Ma è stata anche la più controversa, poiché la prima metà si concentrava su Rudeus che cercava di superare la sua ansia e i suoi problemi di prestazioni sessuali. Questo ha creato ulteriore divario tra i fan, fino a quando alcuni eventi verso la fine della stagione hanno visto Rudeus affrontare una sfida mortale in un dungeon con conseguenze molto concrete. Una personaggio importante per Rudeus perde la vita nel tentativo di proteggerlo, quindi questo lo ha posto in una posizione di responsabilità molto diversa rispetto a prima.

Nella prossima stagione la famiglia di Rudeus continuerà a crescere, ma questo non sarà l’unico punto controverso per il futuro dell’anime. In merito alle critiche dei fan sulla seconda stagione della serie, Rifujin na Magonote aveva risposto direttamente con un post molto toccante sui social media dicendo: “Sono felice quando ricevo elogi, triste quando ricevo critiche e ferito quando ricevo calunnie o insulti, ma non importa cosa dica la gente, scriverò quello che voglio, quindi nulla cambierà“.