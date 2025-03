Mushoku Tensei: il mangaka si rivolge agli haters sui social

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è uno dei franchise Isekai più controversi, e il mangaka ha affrontato gli haters della serie con un nuovo post sui social media. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è spesso accreditato come la prima ispirazione dietro molti dei tropi del sottogenere Isekai visti nelle light novel e negli anime di oggi. Ma come i fan hanno visto, questo porta con sé una serie di problemi poiché il suo personaggio principale non è il protagonista più pulito in circolazione. Infatti, Rudeus Greyrat cambia costantemente con ogni nuova stagione o uscita.

Il mangaka della serie di Mushoku Tensei, Rifujin na Magonote, ha rivelato sui social media di essere molto consapevole delle numerose critiche mosse contro la serie durante il suo sviluppo. Ma nonostante questo, Magonote ha osservato in una dichiarazione che “nulla cambierà”. Sebbene sia felice di ricevere elogi e triste di ricevere tante critiche, alla fine racconterà la storia che vuole fino alla fine.

“Sono felice quando ricevo elogi, triste quando ricevo critiche e ferito quando ricevo calunnie o abusi, ma non importa cosa dica la gente, scriverò ciò che voglio scrivere, quindi nulla cambierà“, ha affermato Rifujin na Magonote su X. È una dichiarazione sincera condivisa con i fan della serie, ma è probabilmente il risultato di molti che mettono in discussione i numerosi momenti salienti della serie. Infatti, questa serie è uno dei franchise Isekai più controversi in corso fino ad oggi a causa di molte delle decisioni che Rudeus prende durante la sua nuova vita in questo mondo fantasy..

Mentre Mushoku Tensei ha raccolto critiche per la gestione di elementi come la schiavitù e l’uso di elementi più sessuali, questi sono stati anche utilizzati per far progredire Rudeus come personaggio. La sua mancanza di desiderio sessuale e il trauma come risultato di una prima esperienza fallita sono il ​​fulcro della seconda stagione. Alla fine hanno rivelato che ora è pronto per avventure più intense in futuro. Ma allo stesso tempo, è difficile biasimare coloro che vedono problemi con queste idee poiché a volte possono essere molto sgradevoli.

Le controversie di Mushoku Tensei vanno di pari passo con la serie stessa. Per molti degli elementi più squallidi che i fan possono vedere trattate, ci sono altrettante dure realtà dei personaggi evidenziate di conseguenza. È una serie che sfrutta questi elementi delicati per raccontare la sua storia e il mangaka non rinuncerà a questi temi nonostante le pesanti critiche.

Fonte – Comicbook