Una serie Isekai si concluderà quest’anno: di quale si tratta?

Una serie Isekai si concluderà quest’anno: di quale si tratta? Il genere Isekai ha contribuito a portare il medium degli anime a nuove vette. Serie come Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, Sword Art Online, Shangri-La Frontier e The Suicide Squad Isekai sono solo alcuni esempi di storie Isekai in cui i fan possono immergersi. Sfortunatamente, sembra che uno dei più grandi anime Isekai in circolazione stia per concludersi quest’anno, come ha confermato il mangaka del franchise.

Si dice che That Time I Got Reincarnated As A Slime si concluderà con la sua prossima light novel, il ventiduesimo volume della serie. Mentre l’autore, Fuse, ha affermato che potrebbe non essere in grado di concludere la storia nel prossimo volume, aveva intenzione di farlo e aveva precedentemente provato a tessere un finale prima di questa prossima uscita. La light novel è iniziata nel 2014, con Fuse che ha continuato a lavorare sulla serie da allora. Il successo del franchise, che è iniziato come una serie di romanzi, ha portato sia un manga che un adattamento anime, con una quarta stagione attualmente in lavorazione.

Sul suo blog, l’autore di That Time I Got Reincarnated As A Slime ha condiviso il suo desiderio di portare la serie a una conclusione con un messaggio che riportiamo di seguito:

“È passato un po’ di tempo! Oggi, molte cose sono state pubblicate contemporaneamente!! Quindi, per quanto riguarda il libro principale, come annunciato in precedenza, la conclusione è stata posticipata. Tuttavia, ho la sensazione che sarà possibile nel prossimo volume! Il programma è indeciso, quindi non posso dirlo con certezza, ma farò del mio meglio per renderlo almeno un lavoro interessante!! Sono preoccupato che ci saranno cose che ho dimenticato di scrivere nel volume finale, quindi sono già nervoso. Nel peggiore dei casi, cercherò di completarlo con un capitolo bonus dopo la conclusione, quindi se avete domande, sentitevi liberi di commentare e, naturalmente, anche i vostri pensieri sono ben accetti. Sarei anche felice di sentire le vostre opinioni sui fumetti e sugli spin-off. Alla prossima!!”

Tenendo a mente il finale imminente, sarà interessante vedere quanto altro materiale l’adattamento anime sarà in grado di riportare sul piccolo schermo. La quarta stagione è già stata confermata, anche se Eight Bit Studio deve ancora rivelare una data di uscita ufficiale.

Fonte – Comicbook