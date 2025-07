Mushoku Tensei: la terza stagione potrebbe arrivare nell’aprile 2026

In questi giorni sta circolando in rete un leak riguardo un presunto documento collegato alla pianificazione finanziaria di Toho Animation, secondo cui la terza stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation arriverebbe ad aprile 2026. Per ora manca qualsiasi conferma ufficiale, ma il rumor ha già acceso le discussioni tra i fan.

Un leak che fa discutere

Il documento trapelato riporterebbe tra le previsioni di uscita proprio la nuova stagione di Mushoku Tensei, una delle serie isekai più amate degli ultimi anni. La fonte sembra attendibile, ma finché non ci sarà una conferma da parte dello studio o del comitato di produzione, i fan dovranno pazientare. Non è la prima volta che informazioni simili emergono dai report finanziari, che spesso anticipano i piani delle aziende.

Il percorso dell’anime finora

La prima stagione dell’anime è arrivata nel 2021 e ha conquistato subito pubblico e critica grazie a una narrazione più profonda rispetto a molti altri isekai. La seconda è stata trasmessa in due blocchi tra il 2023 e il 2024 e ha spinto la storia ancora più avanti. Da lì i fan aspettano di ripartire: il viaggio di Rudeus, tra magia, relazioni complicate e sfide sempre più grandi, è tutt’altro che finito.

Perché tanta attesa?

La serie nasce dalla light novel di Rifujin na Magonote, lunga oltre venti volumi e apprezzata per come unisce crescita personale, fantasy e seconde possibilità. È proprio questa combinazione a renderla una delle opere più citate nel panorama isekai moderno, e l’anime ha contribuito a farla conoscere a un pubblico ancora più ampio.

Cosa potrebbe aspettarci

La terza stagione dovrebbe riprendere gli eventi lasciati in sospeso alla fine della seconda. Le prossime parti della storia approfondiscono i rapporti personali di Rudeus e ampliano ancora il mondo, con nuove aree, sfide magiche e sviluppi emotivi importanti. Chi segue le novel sa che il tono si fa via via più maturo.

In Italia

In Italia la light novel è pubblicata da Dokusho Edizioni, mentre il manga è disponibile grazie a Planet Manga. L’anime, invece, è distribuito in streaming su Crunchyroll, che con ogni probabilità trasmetterà anche la terza stagione quando arriverà il momento.