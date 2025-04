Moonrise: l’anime sci-fi che sta conquistando Netflix

Tra le novità anime più sorprendenti e interessanti di aprile 2025 spicca Moonrise, una serie originale disponibile su Netflix che ha già attirato l’attenzione di pubblico e critica per la sua atmosfera distopica, il comparto tecnico di altissimo livello e un racconto profondo e coinvolgente. Questa serie sci-fi prodotta da WIT Studio (già noto per Attack on Titan e Vinland Saga) si presenta come un’opera ambiziosa, capace di coniugare azione spettacolare e riflessioni profonde sul futuro dell’umanità.

Un conflitto tra pianeti

L’anime è ambientato in un 2099 alternativo, dove la Luna è stata trasformata in una colonia-prigione per i reietti della Terra. Il protagonista, Jack Shadow, è un ex soldato terrestre che si ritrova coinvolto in una missione pericolosa e ambigua: infiltrarsi tra i ribelli lunari per conto di un’IA che governa buona parte del pianeta Terra. Ma l’equilibrio tra dovere e coscienza inizia a sgretolarsi quando Jack scopre la verità su ciò che accade sulla Luna, e soprattutto su sé stesso.

La narrazione si sviluppa su più livelli: c’è l’intreccio politico-militare tra Terra e Luna, ma anche la riflessione filosofica sul libero arbitrio, sull’identità e sulle conseguenze dell’automazione estrema. Moonrise esplora il rapporto uomo-macchina in modo simile a quanto fatto da capolavori come Ghost in the Shell o Ergo Proxy, ma con uno stile narrativo più accessibile e moderno.

Un team creativo di alto livello

La regia di Masashi Koizuka (Attack on Titan) si distingue per un ritmo ben calibrato tra azione e introspezione, mentre la colonna sonora, firmata da Hiroyuki Sawano, amplifica la tensione emotiva di ogni episodio. Il character design di Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) è solido e i fondali lunari, disegnati con un’estetica cyberpunk minimale, risultano mozzafiato.

Moonrise è una produzione ambiziosa che unisce in modo armonico l’uso della CGI con l’animazione classica, portando sullo schermo un futuro crudo e affascinante. Con appena pochi episodi disponibili, si distingue per la sua ambientazione suggestiva e la narrazione ricca di spunti etici e psicologici e si sta già imponendo come uno degli anime di fantascienza più rilevanti degli ultimi anni.