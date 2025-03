Moonrise: l’anime Netflix sci-fi diretto dal regista di One Piece ha una data di uscita

Questa primavera di certo non poteva cominciare in modo migliore per quanto riguarda gli anime. Uno dei più discussi al momento è di certo Moonrise, la nuova serie marchiata Netflix prodotta da Wit Studio e diretta da Masashi Koizuka, nota per il suo lavoro su Attack on Titan e il prossimo remake di One Piece. Presentato ad AnimeJapan 2025, il progetto da finalmente una data di uscita ufficiale: 10 aprile 2025.

La serie stava già accumulando un gruppo di appassionati già dal 2024, anche se la sua uscita è stata sempre rinviata per motivi produttivi. Ora, la produzione è tornata in auge con un nuovo trailer con la colonna sonora firmata da AiNA THE END – la stessa che ha curato altre produzioni di successo.

Moonrise e il futuro con l’AI

I protagonisti della storia sono Jacob Shadow e Phil Ashe e promettono di essere carismatici e sfaccettati. La trama al momento è ancora avvolta nel mistero, ma promette un mix di azione, emozioni e tantissime riflessioni politiche. Ambientato in un futuro prossimo, l’umanità è sotto il controllo di una rete di AI chiamata Sapientia, che ha dato vita al “Moon Development Project”: un sistema che spedisce criminali e rifiuti sulla Luna, trasformando quel luogo così meraviglioso in una vera e propria discarica.

Quando Jacob perde tutto a causa di un attentato alla sua famiglia viene portato sulla Luna da un gruppo di ribelli, decidendo così di arruolarsi come scout nell’esercito terreste per vendicarsi.

Il cammino del protagonista prenderà poi una piega inaspettata quando si troverà faccia a faccia con il leader dei ribelli, che lo costringerà a rivedere tutte le sue convinzioni. Le colonne portanti sono il tema della giustizia, la lotta per la verità e la complessità morale della guerra promettono di essere il cuore pulsante di questa nuova e interessante epopea diretta da una delle registe di One Piece.

Fonte Comic Book