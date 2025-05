Gundam Wing compie 30 anni: tanta nostalgia e poster celebrativi

Bandai e Sunrise celebrano i 30 anni di Mobile Suit Gundam Wing con nuove immagini promozionali: stavolta tocca a Duo Maxwell e al suo leggendario Gundam Deathscythe.

Ritorna il “Dio della Distruzione”

Il 2025 segna un traguardo speciale per i fan storici dei mecha: Mobile Suit Gundam Wing compie 30 anni e per festeggiare come si deve, Bandai e Sunrise hanno dato il via a una serie di iniziative commemorative, tra cui la pubblicazione di illustrazioni promozionali dedicate ai personaggi più iconici dell’anime. L’ultima in ordine di tempo è quella che ritrae Duo Maxwell insieme al suo inseparabile Gundam Deathscythe.

L’immagine, sobria ma d’impatto, mostra Duo in posa rilassata accanto al suo Mobile Suit, intento ad assumere una posizione più marziale. La grafica si allinea perfettamente con quelle già pubblicate in precedenza, tra cui quella inerente a Heero Yuy e Relena Peacecraft immersi in un’atmosfera celebrativa con tanto di coriandoli: lui in smoking e lei in abito blu.

L’importanza di Mobile Suit Gundam Wing

A differenza di altre serie più recenti come Gundam SEED o Gundam OO, Gundam Wing rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il franchise, almeno fuori dal Giappone. Fu infatti la prima serie a ottenere un successo significativo in Occidente, contribuendo in maniera decisiva al boom degli anime anche in Italia.

La sua forza? Una formula vincente capace di unire robot da guerra e azione per il pubblico maschile, insieme a personaggi affascinanti e trame romantiche per catturare anche quello femminile. Un bilanciamento perfetto e unico capace di rendere una serie del genere, un cult generazionale.

L’opera continua a emozionare e coinvolgere il pubblico dopo 30 anni, per questo, la produzione non poteva non pubblicare dei piccoli omaggi, dei poster celebrativi di questi decenni che hanno consacrato questa opera un punto fermo non solo per il brand Gundam, ma dell’animazione nipponica dedicata ai mecha in generale.