Michael B. Jordan rivela il suo film preferito dopo gli Oscar

Subito dopo aver vinto l’Oscar, con la statuetta ancora in mano, Michael B. Jordan ha condiviso una cosa che ha colpito molti appassionati di animazione. Parlando del suo film preferito di sempre, ha fatto il nome di Principessa Mononoke.

Una scelta che dice già tanto. Il film di Hayao Miyazaki, prodotto dallo Studio Ghibli, è uno di quei titoli che negli anni è rimasto impresso per il modo in cui racconta la storia. Non è solo un film visivamente forte, ma anche uno di quelli che ti restano in testa per i temi che affronta.

Nel suo caso non è nemmeno una sorpresa totale. Chi lo segue sa che la sua passione per gli anime non è una cosa recente. In più occasioni ha parlato di serie come Naruto e My Hero Academia, mostrando quanto questo mondo faccia davvero parte dei suoi interessi.

Proprio per questo, sentirgli dire che il suo film preferito è “Principessa Mononoke” suona coerente con quello che ha mostrato negli anni. Non è una risposta casuale, ma qualcosa che si inserisce in un percorso già chiaro.

Oltre alla sua passione per gli anime già nota, c’è anche una curiosità legata all’attore. Michael B. Jordan è il primo attore ad aver festeggiato il compleanno di Naruto e, allo stesso tempo, la sua vittoria agli Oscar come miglior attore protagonista. Un dettaglio particolare, che fa capire ancora di più il legame tra il suo percorso nel cinema e la sua passione personale.

Negli ultimi anni si vedono sempre più spesso attori e registi parlare apertamente di anime. Non è più qualcosa “di nicchia”, ma un punto di riferimento anche per chi lavora nel cinema internazionale.

Alla fine, è interessante vedere come, anche in un contesto come quello degli Oscar, possa emergere un riferimento così diretto a un’opera dell’animazione giapponese. Un piccolo momento che conferma ancora una volta quanto certe storie riescano ad andare oltre ogni confine.